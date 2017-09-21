Паредес: «Большое влияние на матч оказало удаление»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес отметил, что удаление защитника «сине-бело-голубых» Михи Мевли на 10-й минуте поединка 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо» спутало зенитовцам все карты. «Зенит», напомним, проиграл и покинул турнир.

«Большое влияние на матч, конечно, оказало удаление. Оно кардинально изменило ход встречи и манеру, в которой мы собирались играть.

Мой второй гол за „Зенит“? В итоге этот гол не привел к результату. Нужно упорно работать, чтобы побеждать в следующих матчах.

Как мне игралось с открытой крышей стадиона? Хорошо. Для меня это роли не играет».

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