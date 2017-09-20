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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 Закончился после серии пенальти Олимпиец (4) 1:1 (1) Уфа
18:30 Закончился в дополнительное время Крылья Советов 3:2 Локомотив М
19:00 Матч завершен Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
19:00 Матч завершен Факел 0:4 Амкар
20:00 Закончился в дополнительное время Динамо СПб 3:2 Зенит
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«Зенит» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга и покинул Кубок России

сегодня, 22:31
ДинамоДинамо3 : 2ЗенитЗенитЗакончился в дополнительное время

В поединке 1/16 финала Кубка России «Динамо» из Санкт-Петербурга нанесло поражение «Зениту».

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский» 

«Динамо» СПб – «Зенит» – 3:2 (2:0; 0:2; 0:0; 1:0)
Голы: Кулишев 37, Барсов 43, Кулишев 112 (пен) - Паредес 60, Полоз 62

«Динамо» СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Рогов (Коваленко 84), Соловьев (Маркосов 73), Песегов, Цвейба, Кулишев, Барсов, Каротаев (Киреенко 64).
Главный тренер: Александр Точилин.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков (Кузяев 55), Нобоа (Дзюба 113), Паредес, Капленко, Ригони, Полоз (Дриусси 73).
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Песегов 32, Соловьев 73, Капленко 110, Маркосов 117.
Удаление: Мевля 10.

Судья: Павел Кукуян.

В 1/8 финала Кубка России сыграет со «СКА-Хабаровском».

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Все комментарии
artsinalex
сегодня в 22:40
Зенит!! Мы знаем что он пролетит!!!
kazak161
сегодня в 22:40
И это у Зенита два состава?Зажравшиеся не могут играть за свой город!
Vladimir Grechko ответил d_fincher
сегодня в 22:40
d_fincher:
Уделите этому посту 1 минуту и вы узнаете о Зените нечто новое. Многие в России мечтают поехать в прекрасный город Санкт-Петербург. Все эти арки, дворцы, сады - там буквально всё дышит историей. Достоевский и Пушкин, императоры и революции... Блокада. Мужество. Культура. Архитектура. И дочего же больно, когда речь заходит о футболе. Когда-то ФК Зенит был народной командой. Один раз он был чемпионом СССР, хотя это и было очень давно. Помните тех игроков, не забывайте их, ведь были эпохи триумфа - Дмитриев, Ларионов, Игонин... В бандитские 90-е питерский клуб приобретает человек, с которым наш футбол сегодня и ассоциируется - Виталий Мутко, с этого момента начинается новая история команды. В 2003-м году спонсором становистя Газпром - он дает старт чисто финансовому суперпроекту "Миллер о Ко", о котором теперь и говорят при упоминании "Зенита". Фантастические деньги, вложенные Газпромом, делают свое дело: футболисты буквально теряют связь с реальностью, будь то пьяный Бухаров, кричащий в аэропорту "Я БУХАААРОВ!!! Я ИЗ ЗЕНИТА ТЫ НЕ ПОНЯЛ ЧТО ЛИ???"" и громящий всё вокруг, или Аршавин с его знаменитым "наша игра - это ваши проблемы". Любой может вспомнить огромное количество скандалов, в которых менталитет "нового Зенита" проявил себя на максимум, и не важно, Широков-ли это с его "я тя прям тут ща ушатаю" или Кокорин, празднующий проигрыш нашей сборной шампанским за 250 тысяч евро, и с Дзюбой выкладывающий "смешные фото", после поражений национальной команды. Важно, что этот менталитет сформировался. Позор, который обсуждает вся страна, связанный со строительством орбитальной станции на Луне по имени "Зенит-Арена", все эти бакланы, цена проекта как 14 стадионов Ювентуса, 11 подрядчиков, сданая арена на 8 лет позже запланированного, первышение сметы чуть ли не в 10 раз - все это пример одного и того же - барского менталитета Газпром-клуба. Вспомните воспитанника неового Зенита, который ознаменовал собой целое поколение времен Миллера, человека, ставшего капитаном и лицом клуба - Игоря Денисова. Вспомните, на что он променял Петербург, вспомните, какие слова и угрозы он слал на том основании, что захотел не в 3 раза больше денег, чем он бы получал в Европе, а в 5 раз больше. Как он кричал: не хочу быть старухой крепостною, а хочу быть владычицей морскою! Именно Игорь Денисов, Андрей аршавин и Роман Широков, своим поведением показали России, что деньги могут натворить с людьми. Перечеркнув все выигранные командой титулы навсегда. Вопрос: Зенит ли это? Увы, ответ будет отрицательным. Это лишь имя от Зенита, сам питерский Зенит остался в прошлом. МНогие поняли это, тот же Панов красноерчиво рассказывает в чем разница между реальным Зенитом и газпромовским проектом Миллера Хотя Александр выступал за Зенит и любит клуб, трудно заподозрить его в предвзятости. И когда я смотрю как мужественно сражается команда Динамо СПБ, стоящая, наверное, в 150 раз дешевле соперника, я понимаю, что петербургский футбол жив. И что отсутствие молодых звезд - это не отсутствие талантливой питерской молодежи, а Зенит не развивающий школы юношеского спорта, так как покупать Халков в кратскосрочной перспективе выгоднее. Сегодня Динамо сражалось за Питер. Зенит - за Газпром. И пусть Зенит снова покупает половину сборной Аргентиы, тратя фантастические деньги (по статистике спонсорских вложений он обходит и Баварию и Ливерпуль), пусть продолжает менять тренеров как перчатки (сейчас и Боаш и Луческу получают русские деньги в качестве неустойки, миллионы утекают из России, утекают людям, которые уже НЕ тренируют команду - Газпром может себе позволить такие суперневыгодные контракты). Пускай они плавают в деньгах, самые богатые, самые толстые и жирные, самые ленивые, ласнящиеся и именно их понты являются самыми понтовыми и крутыми. Пускай. Матч доказал, что в Питере есть футбол. Настоящий, питерский, свой. И это не Зенит.
ты как никогда прав друже Зенит бравший кубок уефа и супер кубок по духу был тогда ближе к России чем сейчас ну а за Зенит бравший первое чемпионство тут и спора нет))
RussianHorse ответил за
сегодня в 22:40
за:
Взрослые советуют тебе следить за лицом. )
Мне до звезды на советы, таких несостоявшихся в жизни "взрослых", как ты и зиборок)0
за ответил ziborock
сегодня в 22:40
ziborock:
А ты бы не воспламенился , если бы увидел дома кучу ******)))
к тому же конского. ))
steelhead
сегодня в 22:40
Вроде бы и пару Зениту подобрали, чтобы никуда не ехать, и время игры удобное. Но что-то пошло не так.
Тага Дага
сегодня в 22:40
Играли команды примерно одного уровня,а повезло сильнейшему,мои поздравления Динамовцам,Орлов как всегда топил за свой клуп...ну что финал Спартак Рубин..ждёмс.
Miaf ответил красноярец
сегодня в 22:40
красноярец:
ВИРАЖ В КАЙФЕ!!!!!!!! А НУКА ВСЕ ВМЕСТЕ.......... ГЫ ГЫ ГЫ
раз два три Зенитушка)
ЭJlvIS ответил Полевой Командир
сегодня в 22:40
Полевой Командир:
Всяко лучше "немолодежного" состава ЦСКА... пенсионеров Березуцких, да "плеймейкера" Васина...
Ты игроков Авангарда напишешь????
за ответил RussianHorse
сегодня в 22:40
RussianHorse:
Все еще горит, дядь, ну ты это в таз с водой, как Глушаков присядь, гы-гы
Взрослые советуют тебе следить за лицом. )
MIKITA463295
сегодня в 22:40
Динамо абсолютно заслуженно победило с чем их и поздравляю ...
Shamil79
сегодня в 22:39
интересный получился этап кубка!!!! также услышал сказки про сливы игры...никто не сливал...была недооценка соперника и переоценка себя!!!!игру слил только Анжи...остальные бились!!!!
Морозовский ответил ceret
сегодня в 22:39
ceret:
Я 100% знал,что Питер победит !!
А Я ЗНАЛ 250% !!!!!!!!!!!!!!!!
Т34
сегодня в 22:39
Кубок и Суперкубок России Зенит уже "завоевал", что там еще осталось? Мелочь - чемпионство. А не замахнуться ли на Кубки Лиги Европы и Лиги чемпионов, причем сразу. Теперь путь открыт, ничего не мешает.
ziborock ответил RussianHorse
сегодня в 22:39
RussianHorse:
Как ты, когда воспламенился, когда я к вам в офтоп залетел?0)0
А ты бы не воспламенился , если бы увидел дома кучу ******)))
Знатог
сегодня в 22:39
Манчини был недоволен, Паредес и Полоз не в те ворота забили.
Димон Булыкин
сегодня в 22:39
Пока в кубке Динамо СПб и Тосно, у Спартака нет шансов! В Питере болеют в первую очередь не за значок, а за город!
Полевой Командир ответил ЭJlvIS
сегодня в 22:39
ЭJlvIS:
игроков Авангарда в сборную ? Это кого? То что с молодежным составом ЦСКА справились?))Герои-герои)))))
Всяко лучше "немолодежного" состава ЦСКА... пенсионеров Березуцких, да "плеймейкера" Васина...
красноярец
сегодня в 22:39
ВИРАЖ В КАЙФЕ!!!!!!!! А НУКА ВСЕ ВМЕСТЕ..........
ГЫ ГЫ ГЫ
cska1948
сегодня в 22:38
Ладно, у нас пол состава пацанов играло, но Зенит таким составом не смог одолеть команду ФНЛ. Только не надо говорить, что Зенит хотел слить Кубок.
RussianHorse ответил за
сегодня в 22:38
за:
При12кивай интенсивнее!
Все еще горит, дядь, ну ты это в таз с водой, как Глушаков присядь, гы-гы
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:38
Симпатичная команда у Точилина! Думаю в ПЛ не потерялась бы! Учись, Калита! Ну а судья, в очередной раз подыграл Зениту, в случае с пенальти- прямая красная и еще одна красная за то, что Передаст ударил по лицу соперника. Зенит- в ж.....е, так ему и надо, и Генку- в аут!
NoKerzhNoParty
сегодня в 22:38
Турнир для слабых команд, лидеры вышли для упорной борьбы во "взрослых" соревнованиях
sir-5
сегодня в 22:38
Сорок тысяч присутствующих на стадионе-с детства за ленинградское "Динамо"!
Miaf ответил Супервайзер
сегодня в 22:38
Супервайзер:
Кстати, даже призрачные шансы у Дзюбы стать обладателем хоть одного трофея, улетучились.
я уже давно говорю, что пока Дзюба в команде, не видать бомжам трофеев.
Colonist
сегодня в 22:38
Нацпроект деклассирован!!!:))) Динамо молодцы!!!!
ziborock ответил Гуливер
сегодня в 22:38
Гуливер:
не нужный кубок ,таким трофеям рады только в клубе 33 очка
)))))))
Гуливер

Сегодня 10:21
Зенит победит 5-0
за ответил RussianHorse
сегодня в 22:38
RussianHorse:
Как ты, когда воспламенился, когда я к вам в офтоп залетел?0)0
При12кивай интенсивнее!
Footbolista
сегодня в 22:38
От комедии до трагедии один шаг и Зенит его сделал...
ЭJlvIS ответил Полевой Командир
сегодня в 22:38
Полевой Командир:
Приятно удивило Питерское Динамо... Вот из каких игроков надо собирать сборную - Динамо Питер, Крылья, Авангард..... А всех "сраных звезд" метлой поганой.....
игроков Авангарда в сборную ? Это кого? То что с молодежным составом ЦСКА справились?))Герои-герои)))))
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