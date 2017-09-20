«Зенит» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга и покинул Кубок России

В поединке 1/16 финала Кубка России «Динамо» из Санкт-Петербурга нанесло поражение «Зениту».
Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»
«Динамо» СПб – «Зенит» – 3:2 (2:0; 0:2; 0:0; 1:0)
Голы: Кулишев 37, Барсов 43, Кулишев 112 (пен) - Паредес 60, Полоз 62
«Динамо» СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Рогов (Коваленко 84), Соловьев (Маркосов 73), Песегов, Цвейба, Кулишев, Барсов, Каротаев (Киреенко 64).
Главный тренер: Александр Точилин.
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков (Кузяев 55), Нобоа (Дзюба 113), Паредес, Капленко, Ригони, Полоз (Дриусси 73).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Песегов 32, Соловьев 73, Капленко 110, Маркосов 117.
Удаление: Мевля 10.
Судья: Павел Кукуян.
В 1/8 финала Кубка России сыграет со «СКА-Хабаровском».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте