Защитник «Ювентуса» Бенедикт Хеведес выбыл на несколько недель в результате рецидива прошлой травмы. Об этом сообщил сам футболист в соцсетях.

«Я нахожусь в Турине три недели, и, конечно, ожидал другого начала. На этой неделе я приступил к тренировкам и надеялся выйти в туринском дерби, но, увы, этого не случилось.

В четверг я повредил мышцу, которую рвал ранее, так что теперь я пропущу еще несколько недель.

Очень разочарован. В то же время я сделаю всё, чтобы оправдать то доверие, которое оказал мне „Ювентус“».

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