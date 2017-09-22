Зидан: «Кроос не сыграет с „Алавесом“ из-за проблемы с ребром»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объяснил отсутствие полузащитника Тони Крооса в заявке команды на матч 6-го тура Примеры с «Алавесом»:

«Тони пока недоступен, у него появились проблемы с ребром после матча в среду (Прим. – с „Бетисом“ - 0:1), и мы решили им не рисковать.

Надеюсь, он присоединится к нам во вторник (Прим. – в матче ЛЧ с „Боруссией“ Д).

Наличие травмированных игроков всегда расстраивает, но в течение сезона такое иногда происходит, и мы должны быть готовы это принять».

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