На следующей неделе решится, нужна ли операция Погба

Сроки восстановления полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по-прежнему остаются неопределенными. Напомним, что футболист повредил подколенное сухожилие в матче Лиги чемпионов с «Базелем».

Финский хирург Закари Орава сообщил, что решение о необходимости операции будет принято на следующей неделе. Тем не менее, любое решение будет направлено на ускорение процесса восстановления французского хавбека.

Отметим, что Орава также работал с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле.

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