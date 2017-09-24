Запрет на неспортивную символику во время матчей будет ослаблен ФИФА

В ФИФА готовы ослабить пункты регламента, запрещающие использование символики, не имеющей отношения к спорту, во время матчей.

Так, например, ранее сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии были оштрафованы за то, что их игроки принимали участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 в футболках с изображением красного мака, символизирующего память о солдатах, погибших во время мировых войн.

Сообщается, что изменения в регламенте могут быть утверждены уже в октябре.

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