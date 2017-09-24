Кавани и Неймар отказались от денег за то, чтобы уступить исполнение стандартов друг другу

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предпринял попытку устранить напряженность в отношениях между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром.

Напомним, конфликт между игроками атаки парижского клуба произошел после того, как те не сумели поделить между собой исполнение стандартных положений.

Известно, что контракты футболистов включают в себя различные пункты о премиальных, в том числе за победу в гонке бомбардиров, потому, вероятно, игроки и не хотели уступать друг другу право на пробитие пенальти и штрафных.

По слухам, Аль-Хелаифи поочередно предложил выплатить данный бонус (1 млн евро) каждому из футболистов просто так в обмен на их согласие отказаться от исполнения стандартов в пользу одноклубника, но и Кавани, и Неймар от этого предложения президента клуба отказались.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте