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Кавани и Неймар отказались от денег за то, чтобы уступить исполнение стандартов друг другу

сегодня, 08:15

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предпринял попытку устранить напряженность в отношениях между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром.

Напомним, конфликт между игроками атаки парижского клуба произошел после того, как те не сумели поделить между собой исполнение стандартных положений.

Известно, что контракты футболистов включают в себя различные пункты о премиальных, в том числе за победу в гонке бомбардиров, потому, вероятно, игроки и не хотели уступать друг другу право на пробитие пенальти и штрафных.

По слухам, Аль-Хелаифи поочередно предложил выплатить данный бонус (1 млн евро) каждому из футболистов просто так в обмен на их согласие отказаться от исполнения стандартов в пользу одноклубника, но и Кавани, и Неймар от этого предложения президента клуба отказались.

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Все комментарии
Zayac_65
сегодня в 08:29
Когда получаешь 100 000 евро в день... можно и отказаться...)
Football Fan 3000
сегодня в 08:29
Спорное, неподтвержденное утверждение. В исходной новости на сайте El Pais источник тоже не указан, и не ясно, откуда информация. А вы тут подаёте, как официальный факт? Почему на новости не указано, что это слухи?
112910415
сегодня в 08:20
Благородные,бескорыстные люди
Zenit0077
сегодня в 08:19
Они (футболисты) живут просто в другой вселенной!
No problem
сегодня в 08:17
Пусть предложит это бабло Алвесу.
Он их легко угомонит.
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