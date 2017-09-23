В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей

Футбольная ассоциация Уругвая отменила все запланированные на воскресенье, 24 сентября, матчи национального первенства.

Решение отменить игры связано с забастовкой судей, которые опасаются за свою жизнь из-за растущего насилия со стороны болельщиков. Сообщается, что два арбитра ранее были атакованы зрителями на матче юношеских команд.

Отметим, что поведение болельщиков и в России нередко бывает агрессивным. Так, во время матча «Краснодар» - «Зенит» случился неприятный инцидент: питерские фанаты зажгли файеры и несколько сидений на стадионе.

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