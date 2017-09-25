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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
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21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
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21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа

сегодня, 15:13
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен-:-БаварияБаварияЗавтра в 21:45 Не начался

Стала известна причина, по которой нападающий ПСЖ Неймар пропустил последний матч чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0). По данным СМИ, перед игрой травму ноги на тренировке бразильцу в одном из столкновений нанес его одноклубник Атем Бен Арфа. Тем не менее Неймар должен быть готов к завтрашнему поединку Лиги чемпионов с «Баварией».

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Все комментарии
Don trambon ответил Nazi
сегодня в 16:09
Nazi:
Непонятно за что маринуют Бен Арфа в клубе.. :( Мог ведь пригодиться той же Ницце в квалификации ЛЧ и в чемпионате, все равно играть ему не дают.. Глупо..
Ну так его хотели продать, но он сам решил остаться(говорил что хочет пробиться в основу, но мы то знаем почему захотел остаться).
Nazi
сегодня в 16:05
Непонятно за что маринуют Бен Арфа в клубе.. :(

Мог ведь пригодиться той же Ницце в квалификации ЛЧ и в чемпионате, все равно играть ему не дают.. Глупо..
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:59
молодец бен арфа)
manutd navsegda ответил zakirjan_87
сегодня в 15:55
zakirjan_87:
Это все козни Кавани! просто так ничего не бывает)
100% Кавани попросил БенАрфа вмешаться в вопрос пенальти
команда симулянтов
сегодня в 15:52
Похоже скоро узнаем может ли один Неймар обыгрывать одиннадцать человек соперника.
удар через себя
сегодня в 15:40
Бен Арфа таким образом решил мстить тренеришке.
КЭТиК
сегодня в 15:23
Бей своих, чтоб чужие боялись. Неймар не вышел и 0-0
zakirjan_87
сегодня в 15:19
Это все козни Кавани! просто так ничего не бывает)
старина
сегодня в 15:17
Бен Арфа предложили миллион.чтобы он больше не тренировался
Igo0rek
сегодня в 15:17
Неймар пойдет к президенту, чтобы Бен Арфа самым первым продали из списка игроков, выставленных на трансфер.
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