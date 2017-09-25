Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа

Стала известна причина, по которой нападающий ПСЖ Неймар пропустил последний матч чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0). По данным СМИ, перед игрой травму ноги на тренировке бразильцу в одном из столкновений нанес его одноклубник Атем Бен Арфа. Тем не менее Неймар должен быть готов к завтрашнему поединку Лиги чемпионов с «Баварией».

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