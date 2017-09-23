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СМИ: Милик снова повредил крестообразные связки и пропустит до полугода

сегодня, 21:36

Ряд итальянских СМИ сообщает, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик повредил крестообразные связки на правом колене и теперь вынужден будет пропустить от четырех до шести месяцев.

Травму футболист получил во время последнего матча против СПАЛа (3:2). Стоит отметить, что в прошлом году у поляка уже было аналогичное повреждение, но тогда пострадало левое колено.

«Наполи» данную информацию пока не подтвердил.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 21:56
Почётный гражданин Гусь-Хрустального Владимирской области.
juvenale
сегодня в 21:51
мда жесть, два раза кресты за год....
dimagas1
сегодня в 21:49
Не везет ему.В прошлом году точно такая же история.
Брулин
сегодня в 21:48
Очень жаль парня. Скорейшего выздоровления. Надеюсь не сломается психологически.
008Maximus
сегодня в 21:44
Здоровья вам всем футболистам
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 21:40
Очень жаль парня только карьеру как говориться начал и тут такие серьезные травмы!
Здоровья Милик!
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