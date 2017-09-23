СМИ: Милик снова повредил крестообразные связки и пропустит до полугода

Ряд итальянских СМИ сообщает, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик повредил крестообразные связки на правом колене и теперь вынужден будет пропустить от четырех до шести месяцев.

Травму футболист получил во время последнего матча против СПАЛа (3:2). Стоит отметить, что в прошлом году у поляка уже было аналогичное повреждение, но тогда пострадало левое колено.

«Наполи» данную информацию пока не подтвердил.

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