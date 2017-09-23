Нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику может потребоваться операция из-за травмы колена, которую он получил в последнем матче Серии А с клубом СПАЛ (3:2). Об этом сообщили в пресс-службе неаполитанцев.

«После воскресного осмотра медицинский персонал „Наполи“ пришел к выводу, что Аркадиушу может понадобиться хирургическое вмешательство. Завтра Милика осмотрит профессор Мариани, после чего будет принято окончательное решение».

Поляк пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

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