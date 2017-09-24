Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке выбыл минимум на 6 недель

Плохие новости поступили для поклонников «Кристал Пэлас». Во время поединка 6-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» на 71-й минуте травму получил нападающий «орлов» Кристиан Бентеке. Игрок попросил о замене и покинул поле.

Как показало обследование, бельгиец повредил колено. На восстановление уйдет не меньше шести недель, однако тренерский штаб «Кристал Пэлас» опасается, что футболисту потребуется больше времени.

В минувшем сезоне Бентеке забил 15 голов за 36 матчей в Премьер-Лиге, в этом же пока забитыми мячами отметиться не успел.

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