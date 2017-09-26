Таски: «Сейчас „Севилья“ фаворит группы, но „Спартак“ хочет победить»

Защитник «Спартака» Сердар Таски после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о предстоящем поединке с «Севильей»:

«У „Севильи“ уже четыре очка, она возглавляет группу, а у „Ливерпуля“ всего два. Следующий матч мы проводим как раз с испанцами, и мы хотим победить. Сейчас „Севилья“ – фаворит, потому что у неё больше всего очков.

У „Спартака“ есть шансы выйти из группы, но нужно выигрывать. Только в таком случае у нас будет возможность продолжать».

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