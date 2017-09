Стив Коттерилл возглавил «Бирмингем Сити»

«Бирмингем Сити» определился с кандидатурой тренера после отставки Харри Реднаппа. Клуб из Чемпионшипа возглавил Стив Коттерилл, который уже руководил командой в конце сезона-2016/17, помог ей сохранить прописку в дивизионе, но позже предпочел занять должность помощника Реднаппа. Контракт со специалистом заключен на два с половиной года.

Исполняющий обязанности главного тренера «Бирмингема» Ли Карсли станет ассистентом Коттерилла.

OFFICIAL: Steve Cotterill has been appointed the Club's new Manager. Full details:👉 https://t.co/b9ME3rvmYB #BCFC pic.twitter.com/O77LXbw593