Харри Реднапп отправлен в отставку с поста главного тренера «Бирмингема»

Пресс-служба «Бирмингема» сообщает о том, что руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Харри Реднаппом.
70-летний специалист отправлен в отставку из-за неудачного выступления команды в Чемпионшипе, где «синие» занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Команда проиграла в шести последних матчах.
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в прошлом сезоне Харри Спаса бирмингем от вылета, сейчас похоже им не поможет ничего.
PS Если честно хотел бы его увидеть в АПЛ или отдельно в ВХ.
в прошлом сезоне Харри Спаса бирмингем от вылета, сейчас похоже им не поможет ничего.
PS Если честно хотел бы его увидеть в АПЛ или отдельно в ВХ.