Монтелла настоял на увольнении тренера «Милана» по физподготовке

«Милан» уволил тренера по физподготовке, не согласившись с его методами работы. Об этом рассказал наставник «россонери» Винченцо Монтелла, который стал инициатором увольнения:

«После внимательного наблюдения я принял некоторые решения, посчитав, что физическая подготовка футболистов — одна из сфер, где возможны перемены к лучшему. Я решил начать новую программу по физподготовке, но не нашел поддержки у моего ассистента, тренера Эмануэле Марры.

Было очень тяжело с ним расставаться. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить его за годы совместной работы».

Согласно слухам, Монтеллу тоже может постигнуть увольнение, если «Милан» не добьется позитивных результатов в ближайших матчах.

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