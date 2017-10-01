Неймар и Кавани будут бить пенальти по очереди

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери принял решение, что пробитие пенальти будет доверено форвардам команды Неймару и Эдинсону Кавани. Футболисты будут пробивать пенальти по очереди. Об этом сообщил защитник парижан Томас Менье. Напомним, что сегодня именно Неймар пробил пенальти в игре с «Бордо».

«Буквально на днях тренер решил этот вопрос. Они будут бить пенальти по очереди. Сегодня это сделал Неймар. В следующий раз пробьет Кавани», - сказал Менье.

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