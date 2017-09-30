Гризманн станет главным героем серии книг для детей

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн прикоснется к миру литературы.

Вскоре увидит свет серия книг, сюжет которой будет основан на карьере француза. Главным героем произведений станет мальчик Тони Гризи. Книги будут рассчитаны на детскую аудиторию в возрасте от 8 до 12 лет. Серия будет состоять из 6 книг, первая из которых появится на прилавках магазинов 12 октября. Ее стоимость составит 10.95 евро.

Ранее Гризманн озвучил Супермена в ленте «Лего Фильм: Бэтмен» во французском прокате.

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