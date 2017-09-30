Промес: «Собираюсь быть еще лучше, когда вернусь»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как идет процесс восстановления после травмы, которую он получил в игре с «Кубанью».

«Чувствую себя хорошо, мышцы восстанавливаются. Собираюсь быть еще лучше, когда вернусь. Не берусь говорить за всех игроков, у каждого все индивидуально. У меня накопилась усталость, ведь я не пропускал игры ни за „Спартак“, ни за сборную. Организм дал знать, что надо отдохнуть. Аккумулирую силы до 100 процентов и буду в строю», - сказал Промес.

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