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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Арсенал 2:0 Брайтон энд Хоув
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 Матч завершен Барселона 3:0 Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
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19:00 17’ Милан 0:0 Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
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14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Идет первый тайм, 19’ Анжи 0:0 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 62’ Анже 2:3 Лион
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Дубль Месси позволил «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»31
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«Локомотив» разгромил «Динамо»81
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18:57
У Рибери подозрение на серьезную травму колена1
18:49
Алексей Миранчук: «Палыч сказал, что это лучшая игра „Локомотива“ в этом сезоне»2
18:48
Калитвинцев: «Будем работать над обороной, над атакой и над другими компонентами»4
18:46
Семин: «Сегодня я получил удовольствие»1
18:42
Мусаччио: «„Милану“ придется сыграть на высоком уровне, чтобы сдержать Джеко»2
18:26
«Бавария» не смогла одолеть «Герту» в первом матче без Анчелотти27
17:56
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Конте: «Делать комплименты соперникам — правильно»2
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Вице-президент «Барселоны» подал в отставку из-за матча с «Лас-Пальмасом»

сегодня, 18:14
БарселонаБарселона3 : 0Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби принял решение покинуть свой пост в знак протеста против проведения матча 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

Напомним, что «блаугранас» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести поединок из-за беспорядков, происходящих на территории Каталонии в день референдума о независимости. Тем не менее, матч состоялся — без зрителей.

Фанаты «Барселоны» и ряд представителей «сине-гранатовых» требовали отменить поединок, вследствие чего в клубе возникли разногласия. Виларруби настаивал на отмене матча, несмотря на санкции, которые могли грозить «Барселоне».

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 19:17
Даёшь футбол без политики!!! Верните ФК Севастополь в РФС!!!
Donetsk_the_BEST ответил Tott_Hot
сегодня в 19:13
Tott_Hot:
а ты думаешь я только на этом футбольном источнике сижу и караулю ваши ветки?) Пхаха
Какая разница на каком источнике, игнорируй ветки Реала и Барсы на всех источниках, но нет же, надо зайти и по умничать...
Прям как в фильме:
"я бежал за вами три дня чтобы сказать о том как вы мне безразличны"
Donetsk_the_BEST ответил скажем гуляли
сегодня в 19:12
скажем гуляли:
Возникает вопрос.Чисто ради интереса.Если эти регионы так воспротивились свержению Януковича,почему сейчас там балом правят Захарченко с Плотницким,а не всеми любимый легитимный?
Ну если ты веришь что балом на Донбассе правят Захарченко и Плотницкий, то просто не вижу смысла пытаться тебе что либо объяснять...
Tott_Hot ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:11
Donetsk_the_BEST:
Можно просто не заходить на ветки Реала и Барсы и не умничать, тогда и не будешь его видеть?)
а ты думаешь я только на этом футбольном источнике сижу и караулю ваши ветки?) Пхаха
Donetsk_the_BEST ответил Wolf77785
сегодня в 19:10
Wolf77785:
у Каталонии это назревало давно, а не как УКРАИНА РЕЗКО
Какая разница резко или нет? То что на Украине был референдум есть причины, а Каталония без каких либо серьезных оснований его хотят провести.
скажем гуляли ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:10
Donetsk_the_BEST:
Восток Украины другая история, там регионы захотели отделится после гос переворота, а не просто так, на ровном месте, как Каталония.
Возникает вопрос.Чисто ради интереса.Если эти регионы так воспротивились свержению Януковича,почему сейчас там балом правят Захарченко с Плотницким,а не всеми любимый легитимный?
Donetsk_the_BEST ответил Tott_Hot
сегодня в 19:08
Tott_Hot:
неужели я доживу до того дня, когда Каталония отделится от Испании и я больше никогда не увижу срач глоров барсы и реала?
Можно просто не заходить на ветки Реала и Барсы и не умничать, тогда и не будешь его видеть?)
Tott_Hot
сегодня в 19:07
неужели я доживу до того дня, когда Каталония отделится от Испании и я больше никогда не увижу срач глоров барсы и реала?
Wolf77785 ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:04
Donetsk_the_BEST:
Восток Украины другая история, там регионы захотели отделится после гос переворота, а не просто так, на ровном месте, как Каталония.
у Каталонии это назревало давно, а не как УКРАИНА РЕЗКО
двебл ответил Russiаnhammer
сегодня в 18:45
Russiаnhammer:
черкизонская тебасня сидит хихикает и потирает влажные ладоши
    Верг
    сегодня в 18:45
    Карлес помчал по мадридским шалманам, пока можно
    Gangnam_Style
    сегодня в 18:40
      Брулин
      сегодня в 18:40
      о референдуме было давно известно, не могли матч на субботу поставить?
      dzvinka
      сегодня в 18:35
      просто предлог. крысы всегда бегут первыми с корабля... даже с крысиного корабля)).
      Великий Князь ответил Слайш
      сегодня в 18:34
      Слайш:
      Пхахаха )) забавно то, что болелы Барсы поддерживают этот референдум и идею о независимости в целом, а болелы Мадрида напротив - негативно относятся )) Смешнее всего то, что все эти люди по большому счёту ни разу не были в Испании, тем более не жили там ))) Тем не менее выступают за или против только из командных соображений )))) Типа если я болельщик Мадрида, обязательно должен быть против референдума, а кто за Барсу, то обязательно поддерживать )) Это так смешно ) Такие люди частенько противоречат самим себе, когда высказывались о том, что значительно ближе к нас - в той же ситуации с востоком Украины например..
      По этому примеру мой земляк дал тебе чёткий и ясный ответ.
      Donetsk_the_BEST ответил Слайш
      сегодня в 18:32
      Слайш:
      Пхахаха )) забавно то, что болелы Барсы поддерживают этот референдум и идею о независимости в целом, а болелы Мадрида напротив - негативно относятся )) Смешнее всего то, что все эти люди по большому счёту ни разу не были в Испании, тем более не жили там ))) Тем не менее выступают за или против только из командных соображений )))) Типа если я болельщик Мадрида, обязательно должен быть против референдума, а кто за Барсу, то обязательно поддерживать )) Это так смешно ) Такие люди частенько противоречат самим себе, когда высказывались о том, что значительно ближе к нас - в той же ситуации с востоком Украины например..
      Восток Украины другая история, там регионы захотели отделится после гос переворота, а не просто так, на ровном месте, как Каталония.
      salaga ответил Donetsk_the_BEST
      сегодня в 18:30
      Donetsk_the_BEST:
      Да потому что руководство и игроки Барсы тоже против референдума просто не могут выступить с таким заявлением. Их неизвестно что ждет в случае отделения, проблемы уж точно, а сейчас у них все в порядке, зачем им что то менять?! Вот и ответ, вот и матч проводят несмотря на то что сторонники референдума страдают сейчас на улицах.
      Барса - это интернационал и её мнение никакого значения не имеет: решать каталонцам и испанцам.
      Слайш
      сегодня в 18:30
      Пхахаха )) забавно то, что болелы Барсы поддерживают этот референдум и идею о независимости в целом, а болелы Мадрида напротив - негативно относятся )) Смешнее всего то, что все эти люди по большому счёту ни разу не были в Испании, тем более не жили там ))) Тем не менее выступают за или против только из командных соображений )))) Типа если я болельщик Мадрида, обязательно должен быть против референдума, а кто за Барсу, то обязательно поддерживать ))

      Это так смешно ) Такие люди частенько противоречат самим себе, когда высказывались о том, что значительно ближе к нас - в той же ситуации с востоком Украины например..
      cska plus
      сегодня в 18:29
      Обиделся? Америкосы и сюда влезли.
      просто сашка
      сегодня в 18:29
      это злобный гном его слил 100%
      Donetsk_the_BEST
      сегодня в 18:25
      Да потому что руководство и игроки Барсы тоже против референдума просто не могут выступить с таким заявлением. Их неизвестно что ждет в случае отделения, проблемы уж точно, а сейчас у них все в порядке, зачем им что то менять?! Вот и ответ, вот и матч проводят несмотря на то что сторонники референдума страдают сейчас на улицах.
      Footbolista
      сегодня в 18:24
      А там нет еще наших депутатов с печеньками? ))
      Алексстелс
      сегодня в 18:21
      цска и не заметил бы,что их матчи без зрителей...
      Великий Князь ответил Mоnоlo
      сегодня в 18:21
      Mоnоlo:
      Во всем Перес виноват.
      Однозначно.
      Великий Князь
      сегодня в 18:20
      Крысы побежали)
      Хотя чего они удивляются? Их игроки открыто поддерживали референдум. Знали на что шли. Если доведут до конца, зауважаю каталонцев. Но практика показывает, что все они бесхребетные балаболы.
      Mоnоlo
      сегодня в 18:20
      Во всем Перес виноват.
      Russiаnhammer
      сегодня в 18:17
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