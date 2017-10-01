Вице-президент «Барселоны» подал в отставку из-за матча с «Лас-Пальмасом»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби принял решение покинуть свой пост в знак протеста против проведения матча 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
Напомним, что «блаугранас» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести поединок из-за беспорядков, происходящих на территории Каталонии в день референдума о независимости. Тем не менее, матч состоялся — без зрителей.
Фанаты «Барселоны» и ряд представителей «сине-гранатовых» требовали отменить поединок, вследствие чего в клубе возникли разногласия. Виларруби настаивал на отмене матча, несмотря на санкции, которые могли грозить «Барселоне».
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Прям как в фильме:
"я бежал за вами три дня чтобы сказать о том как вы мне безразличны"
Прям как в фильме:
"я бежал за вами три дня чтобы сказать о том как вы мне безразличны"
Это так смешно ) Такие люди частенько противоречат самим себе, когда высказывались о том, что значительно ближе к нас - в той же ситуации с востоком Украины например..
Это так смешно ) Такие люди частенько противоречат самим себе, когда высказывались о том, что значительно ближе к нас - в той же ситуации с востоком Украины например..
Хотя чего они удивляются? Их игроки открыто поддерживали референдум. Знали на что шли. Если доведут до конца, зауважаю каталонцев. Но практика показывает, что все они бесхребетные балаболы.
Хотя чего они удивляются? Их игроки открыто поддерживали референдум. Знали на что шли. Если доведут до конца, зауважаю каталонцев. Но практика показывает, что все они бесхребетные балаболы.