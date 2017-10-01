Вице-президент «Барселоны» подал в отставку из-за матча с «Лас-Пальмасом»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби принял решение покинуть свой пост в знак протеста против проведения матча 7-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

Напомним, что «блаугранас» обратились в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести поединок из-за беспорядков, происходящих на территории Каталонии в день референдума о независимости. Тем не менее, матч состоялся — без зрителей.

Фанаты «Барселоны» и ряд представителей «сине-гранатовых» требовали отменить поединок, вследствие чего в клубе возникли разногласия. Виларруби настаивал на отмене матча, несмотря на санкции, которые могли грозить «Барселоне».

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