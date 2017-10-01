«Интер» благодаря дублю Брозовича одержал победу над «Беневенто»

«Интер» на выезде одержал победу над «Беневенто» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Беневенто, стадион «Чиро Вигорито»
«Беневенто» - «Интер» 1:2 (1:2)
Голы: Марко Д’Алессандро 42 - Брозович 19, Брозович 22.
«Беневенто»: Белец, Коста, Летициа, Венути, Гимсити, Мемушай (Чибса 66), Виола (Лазаар 84), Катальди, Д’Алессандро, Йеммелло, Ломбарди (Париджини 72).
Главный тренер: Марко Барони.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо (Эстевао 85), Д`Амброзио, Миранда, Весино, Валеро (Гальярдини 78), Брозович, Кандрева (Жоау Мариу 52), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Валеро 31, Коста 43, Ломбарди 64, Миранда 68, Весино 74.
Судья: Даниэле Довери.
Ранее «Наполи» разгромил «Кальяри» (3:0).
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Всех черно-синих братьев с победой!
Всех черно-синих братьев с победой!
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И псевдоним смени, этот не корректен.
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К сожалению, короткая скамейка сказывается, лишь бы до зимы дотерпеть.