«Бавария» не смогла одолеть «Герту» в первом матче без Анчелотти

В рамках 7-го тура Бундеслиги «Баварии» не удалось сломить сопротивление «Герты». Это был первый поединок мюнхенцев без Карло Анчелотти во главе команды.
Берлин, «Олимпиаштадион»
«Герта» – «Бавария» – 2:2 (0:1)
Голы: Дуда 51, Калу 56 — Хуммельс 10, Левандовски 49
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Дуда (Лазаро 75), Дарида (Лустенбергер 80), Скьельбред, Калу, Харагучи (Эссвайн 87), Леки.
Главный тренер: Паль Дардои.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле 79), Алаба, Киммих, Мюллер, Толиссо, Мартинес, Левандовски, Рибери (Коман 62), Роббен (Алькантара 59).
Главный тренер: Вилли Саньоль.
Предупреждения: Толиссо 52, Киммих 72.
Судья: Харм Осмерс.
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Герте спасибо за игру и отобранные у Баварии очки. Уже +5, но учитывая умение Боруссии терять очки на ровном месте, ещё ничего не ясно. Но пока в БЛ всё идёт отлично.
Герте спасибо за игру и отобранные у Баварии очки. Уже +5, но учитывая умение Боруссии терять очки на ровном месте, ещё ничего не ясно. Но пока в БЛ всё идёт отлично.
Терпение фанам Баварии.
Терпение фанам Баварии.
Теперь у Боварцев классический ненецкий футбол)
Теперь у Боварцев классический ненецкий футбол)
Рибери(((((((((((( надеюсь, не до конца сезона вылетел(((((
Рибери(((((((((((( надеюсь, не до конца сезона вылетел(((((
Команда, конечно, в полной заднице сейчас. Надо как-то выходить из положения...
Команда, конечно, в полной заднице сейчас. Надо как-то выходить из положения...
Для Баварии в чемпе полно времени, что бы досрочно взять титул.
Для Баварии в чемпе полно времени, что бы досрочно взять титул.