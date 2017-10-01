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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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18:30 Закончился первый тайм Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
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21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
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19:00 17’ Милан 0:0 Рома
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14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Идет первый тайм, 19’ Анжи 0:0 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
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«Бавария» не смогла одолеть «Герту» в первом матче без Анчелотти

сегодня, 18:26
ГертаГерта2 : 2БаварияБаварияМатч завершен

В рамках 7-го тура Бундеслиги «Баварии» не удалось сломить сопротивление «Герты». Это был первый поединок мюнхенцев без Карло Анчелотти во главе команды.

Берлин, «Олимпиаштадион»

«Герта» – «Бавария» – 2:2 (0:1)
Голы: Дуда 51, Калу 56 — Хуммельс 10, Левандовски 49

«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Дуда (Лазаро 75), Дарида (Лустенбергер 80), Скьельбред, Калу, Харагучи (Эссвайн 87), Леки.
Главный тренер: Паль Дардои.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг (Зюле 79), Алаба, Киммих, Мюллер, Толиссо, Мартинес, Левандовски, Рибери (Коман 62), Роббен (Алькантара 59).
Главный тренер: Вилли Саньоль.

Предупреждения: Толиссо 52, Киммих 72.

Судья: Харм Осмерс.

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Все комментарии
3ton
сегодня в 19:13
Снова Гвардиола мешает Баварии побеждать .
nnb199O
сегодня в 19:05
Рад за пользователя Бавария_М...
ZENIT GOAL
сегодня в 19:03
Рибери - здоровья!
Герте спасибо за игру и отобранные у Баварии очки. Уже +5, но учитывая умение Боруссии терять очки на ровном месте, ещё ничего не ясно. Но пока в БЛ всё идёт отлично.
nnb199O
сегодня в 19:03
Немецкая машина под маркой опел вектра 1994 года опять сломался, требуется ремонт..
grafff
сегодня в 18:56
Не та уже Бавария!
Dinosaurier
сегодня в 18:54
Интрига в чемпионате германии, давно такого не было.
Сливки общества
сегодня в 18:51
В этом сезоне будет новый чемпион в Германии.) Может это и неплохо.
herthanerz
сегодня в 18:51
Красавцы! Заслужили сегодня ничью, как минимум.
Owl Fake
сегодня в 18:50
Хоть что-то интересное в Бундеслиге происходит. Вот потеха будет, если эти наёмники в ЛЧ не попадут.
Wiamdex
сегодня в 18:42
О, не только Спартак может упустить победу ведя 2:0
Igo0rek
сегодня в 18:39
Дортмунд, это твой шанс. Потом придет новый тренер и заберет в Баварию всех лидеров.
Брулин
сегодня в 18:37
впервые за долгие годы в бундеслиге за чемпионство наверное до последнего тура будет борьба)это плюс)
Russiаnhammer
сегодня в 18:37
Калу-воспитанник Чукотки.А Чукотцы народ суровый.
weinmar
сегодня в 18:36
Что с Рибери? Надеюсь, не кресты..
simon_3d
сегодня в 18:35
А если честно как болельщик Баварии не вижу ничего страшного, должен был у команды начаться кризис, значит нужны изменения в руководстве, состав то отличный, нужен просто человек, который снова сделает из состава команду, такие сезоны тоже нужны, пусть шмели берут чемп, зато в след году будет мощный стимул его вернуть
neomessi
сегодня в 18:35
Спад скоро пройдет!
Терпение фанам Баварии.
weinmar
сегодня в 18:35
Deine Mutter!! Полный разлад.. Ладно! Чем темнее ночь, тем скорее рассвет!
Лестер 13 рус
сегодня в 18:35
Гвардиола тут не причем
Russiаnhammer
сегодня в 18:32
Легендарный Саньё молниеносно разбазарил багаж физрука Карло.
Теперь у Боварцев классический ненецкий футбол)
dzvinka
сегодня в 18:32
Анчи аплодирует стоя этим зажравшимся наемникам, боатенгу-хумельсу-робену-рибери-левандовскому))). лошва.
simon_3d
сегодня в 18:32
Спартак, ты ли это...
Он-моя жизнь
сегодня в 18:31
продолжается чёрная полоса.
Рибери(((((((((((( надеюсь, не до конца сезона вылетел(((((
Великий Князь ответил Воин666
сегодня в 18:31
Воин666:
До чего же Гвардиола довёл команду.
Раковые клетки проявляются не сразу.
Воин666
сегодня в 18:30
До чего же Гвардиола довёл команду.
Bayern_and_LAL_fan
сегодня в 18:29
ПОЗОРИЩЕ...
kmhb
сегодня в 18:29
Надеюсь Саньоля не уволят ))).
Команда, конечно, в полной заднице сейчас. Надо как-то выходить из положения...
Великий Князь
сегодня в 18:28
Всё относительно. Как ни крути ничья лучше чем 3:0)
Для Баварии в чемпе полно времени, что бы досрочно взять титул.
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