Стадион «Аталанты» скоро может получить новое название

вчера, 16:52

Стадион «Аталанты» может в скором времени обрести новое название.

По последним слухам, клуб в последние часы подал в мэрию всю необходимую документацию для переименования.

С 2019 года арена носила имя «Gewiss Stadium». Срок действия контракта на право носить это название истёк 30 июня. Компания из Ченато-Сотто, занимающаяся производством электрооборудования, остаётся спонсором клуба и присутствует на форме команды, но больше не предоставляет стадиону своё имя.

Стадион в Бергамо всё ближе к тому, чтобы получить имя «New Balance» — американской компании по производству спортивной одежды, которая недавно стала техническим партнёром «чёрно-синих». Официальное объявление о новом названии ожидается в ближайшее время.

Тем временем, для официальных сообщений, таких как объявление о тренировке в открытом формате, которая пройдёт в следующую среду, «Аталанта» использует имя «стадион Бергамо».

