«Байер» не сможет рассчитывать на четырёх игроков в матче с «Челси»

Четыре игрока «Байера» не примут участия в сегодняшнем товарищеском матче с «Челси».
Полузащитник Эксекьель Паласиос и вингер Йонас Хофманн получили мышечные травмы задней поверхности левого бедра во время контрольной игры с новичком итальянской Серии А «Пизой» (3:0) 5 августа.
Правый защитник Артур травмировал левую лодыжку в минувшем поединке. Хавбек Малик Тилльман, перешедший в клуб этим летом, в данный момент восстанавливается после травмы левой икроножной мышцы. Ожидается, что футболист сборной США вернётся в строй к первой встрече сезона Бундеслиги с «Хоффенхаймом», которая пройдёт 23 августа.