«Байер» не сможет рассчитывать на четырёх игроков в матче с «Челси»

1754659996

вчера, 16:33

Четыре игрока «Байера» не примут участия в сегодняшнем товарищеском матче с «Челси».

Полузащитник и вингер получили мышечные травмы задней поверхности левого бедра во время контрольной игры с новичком итальянской Серии А «Пизой» (3:0) 5 августа.