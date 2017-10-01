Матч «Барселона» - «Лас-Пальмас» пройдёт без зрителей

Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» в рамках седьмого тура чемпионата Испании пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Изначально встреча должна была начаться в 17-15 по московскому времени, однако «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и попросила о переносе матча, из-за беспорядков, которые возникли по причине референдума о независимости Каталонии. Федерация отметила, что матч может быть отменен или проведен без зрителей, только в том случае, если полиция подтвердит существующую опасность.

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости от Испании.

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