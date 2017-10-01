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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
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21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
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13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 16’ Милан 0:0 Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Идет первый тайм, 18’ Анжи 0:0 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 61’ Анже 2:3 Лион
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Дубль Месси позволил «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»

сегодня, 19:02
БарселонаБарселона3 : 0Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Барселона» дома в матче без зрителей разгромила «Лас-Пальмас» со счетом 3:0.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Лас-Пальмас» 3:0 (0:0)
Голы: Бускетс 49, Месси 70, Месси 77.

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Иньеста 46), Бускетс, Серджи Роберто, Паулиньо (Ракитич 46), Денис Суарес, Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Лас-Пальмас»: Чичисола, Химо Наварро, Борха Эррера, Маседо, Лемос, Виера, Сантана (Гомес 78), Домингес (Толедо 78), Аквилани, Таннане, Кальери.
Главный тренер: Маноло Маркес.

Предупреждения: Паулиньо 33, Пике 35, Альба 45, Бускетс 45, Суарес 51, Химо Наварро 59.

Судья: Хосе Мунуэра Монтера.

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Все комментарии
хейтер барселоны ответил ronaldo743
сегодня в 19:19
ronaldo743:
Вообще-то это Реал: Чакыр, Клаттенбург, Кашшаи.
Тебе твой ролик и пригодится сейчас уже)
Андрей Кр ответил alexfor
сегодня в 19:19
alexfor:
а с чего ты взял, что не наоборот? троллят персофанов именно за его замыкания (роналду) постоянные, называя его за это лучшим.
А с чего ты взял что умение замыкает делает роналду слабым. Наоборот если он играет в одно касание это подтверждает его уровень. При этом у роналду и дриблинг хороший и пас тоже.
хейтер барселоны ответил Андрей Кр
сегодня в 19:19
Андрей Кр:
Барса первая команда которая выиграла три лиги чемпионов подряд при помощи судей
Барса и победа в Лиге чемпионов - это фантастика, всё заканчивается на стадии 1/4-й уже)
ronaldo743 ответил Андрей Кр
сегодня в 19:18
Андрей Кр:
Барса первая команда которая выиграла три лиги чемпионов подряд при помощи судей
Вообще-то это Реал: Чакыр, Клаттенбург, Кашшаи.
alexfor ответил Ty4ka98
сегодня в 19:18
Ty4ka98:
"Барселона" пока что 10 очков от "Реала" имеет отрыв.
не, ну эспаньол - это поставщик 3 очков для реала)
alexfor ответил Андрей Кр
сегодня в 19:17
Андрей Кр:
Барса первая команда которая выиграла три лиги чемпионов подряд при помощи судей
вот это чушь))
Андрей Кр ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 19:16
BARCELONA-BEST:
Барса первая команда сыгравшая на ноль. Бедные глоры реала.
Барса первая команда которая выиграла три лиги чемпионов подряд при помощи судей
alexfor ответил Андрей Кр
сегодня в 19:16
Андрей Кр:
Это глоры барсы всегда так говорят про роналду, а в ответ глоры реала начинают писать такое про месси. Так что ты не прав.
а с чего ты взял, что не наоборот? троллят персофанов именно за его замыкания (роналду) постоянные, называя его за это лучшим.
Ty4ka98
сегодня в 19:16
"Барселона" пока что 10 очков от "Реала" имеет отрыв.
Johnes
сегодня в 19:15
Всех болел Барсы с победой! Два разных тайма. Паолиньо все-таки игрок подмены. Видаль - на выход. Давно нужно было расставаться с этим клоуном. Ни одной точной передачи за два матча, что ему давали шанс играть. Вальверде молоток, что не стал тянуть с заменами, и вот что мы увидели в тайме №2 - классику жанра. Легко и непренужденно, сбросив тяжкие оковы, красиво и эффективно. Суарес, блин, запорол шедевр от Лео, сам это понял, разорвав футболку. Словом, так держать, великая команда!
Андрей Кр ответил Бутер Бродский
сегодня в 19:15
Бутер Бродский:
Глоры рыгала и персофаны ронялды: Месси забил аутсайдеру – "только аутсайдером и может забивать, король Лас-Пальмасов!" Месси не забил аутсайдеру – "ха-ха, даже таким слабачкам не смог забить!" ¯\_(ツ)_/¯
Это глоры барсы всегда так говорят про роналду, а в ответ глоры реала начинают писать такое про месси. Так что ты не прав.
BarsfanBaku
сегодня в 19:14
с победой , важная победа для болельщиков из каталонии
cevin cigan
сегодня в 19:13
Гроза Лас Пальмов опять при деле!!!!!!!!!
зигзаг
сегодня в 19:13
Месси монстр футбольный, а Пальмы запомнились тем что хорошо умеют мяч катать, просто катать.
BARCELONA-BEST
сегодня в 19:11
Барса первая команда сыгравшая на ноль.
Бедные глоры реала.
3ton
сегодня в 19:11
Победа и очередные 3 очка
Всех с победой и важной !

Барселона идет увереннотна первом месте, что и радует

Удачи сборникам в сборных и приехать без травм .😃
alexfor
сегодня в 19:11
пока без шансов для бидрида и его глоров.
Russiаnhammer
сегодня в 19:09
1000-й матч на ноль получается состоялся.
ДСА
сегодня в 19:09
Фаворит выступил уверенно.
Брулин
сегодня в 19:08
И снова дубль Месси. В сумасшедшей форме аргентинец!)
Russiаnhammer
сегодня в 19:08
Сначала тяжко,но в общем нормально.
Пустой Камп Ноу смотрится конечно диковато.
ronaldo743
сегодня в 19:07
Пригодится, отвечаю.

Ty4ka98
сегодня в 19:07
Странно было видеть пустым "Камп Ноу" - совсем не те эмоции. Не смотря, на победу "Барселоны" было какое-то чувство расстройства что ли. В общем, сюрр...

По самому матчу: "Барселона" первый тайм проиграла "Лас-Пальмасу" по игре, второй - закономерно выиграла как по игре, так и по счету. Месси дубль и голевая - достаточно неплохо.

В общем, болельщиков с победой в матче, который мог и не произойти!
barcelona and cruyff
сегодня в 19:07
С победой болельщиков Барселоны!!!
Воин666
сегодня в 19:06
Ждём, как Атлетико разорвёт Барса в следующем туре.
nba05
сегодня в 19:06
учитывая все,что сейчас происходит в Каталонии - хороший результат
Давуд
сегодня в 19:05
Сыграли на ноль что не мало важно... спасибо Барса и с победой
sihafazatron
сегодня в 19:05
аргентинские напы в ударе щас
Бутер Бродский
сегодня в 19:04
Глоры рыгала и персофаны ронялды:

Месси забил аутсайдеру – "только аутсайдером и может забивать, король Лас-Пальмасов!"

Месси не забил аутсайдеру – "ха-ха, даже таким слабачкам не смог забить!"

¯\_(ツ)_/¯
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