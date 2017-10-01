Дубль Месси позволил «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»

«Барселона» дома в матче без зрителей разгромила «Лас-Пальмас» со счетом 3:0.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Лас-Пальмас» 3:0 (0:0)
Голы: Бускетс 49, Месси 70, Месси 77.
«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Пике, Альба, Алеиш Видаль (Иньеста 46), Бускетс, Серджи Роберто, Паулиньо (Ракитич 46), Денис Суарес, Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Лас-Пальмас»: Чичисола, Химо Наварро, Борха Эррера, Маседо, Лемос, Виера, Сантана (Гомес 78), Домингес (Толедо 78), Аквилани, Таннане, Кальери.
Главный тренер: Маноло Маркес.
Предупреждения: Паулиньо 33, Пике 35, Альба 45, Бускетс 45, Суарес 51, Химо Наварро 59.
Судья: Хосе Мунуэра Монтера.
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¯\_(ツ)_/¯
Месси забил аутсайдеру – "только аутсайдером и может забивать, король Лас-Пальмасов!"
Месси не забил аутсайдеру – "ха-ха, даже таким слабачкам не смог забить!"
¯\_(ツ)_/¯