Кузяев: «Легионеры – приятные ребята. Проблема есть в том, что не все знают английский»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о взаимоотношениях между игроками сине-бело-голубых:

«Как сейчас Дзюба? На тренировках Артём пашет как зверь, и видно, что он хочет играть. С Кокориным отношения у них прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом.

С кем больше всего дружу я? Я со всеми ребятами в хороших отношениях. Ну, так чтобы близко, наверное, с Денисом Терентьевым.

Вписались ли в коллектив многочисленные легионеры? Да, они приятные ребята, могут пошутить. Проблема есть в том, что не все знают английский язык – это немного мешает. Им легче общаться между собой. В остальном с ними полная идиллия».

Хавбек «Зенита» также поделился впечатлениями от своего гола в ворота «Спартака» в матче 4-го тура РФПЛ (5:1).

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