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17:00 сегодня Строгино -:- Динамо Бр
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«Реал Мадрид» готов предложить £177 млн за Харри Кейна

сегодня, 09:21

Как сообщают СМИ, «Реал Мадрид» в следующее трансферное окно готовит новое предложение «Тоттенхэму» по Харри Кейну, однако теперь речь идет о £177 млн. 

Зинедин Зидан является большим поклонником Кейна и попытается любыми способами заполучить английского нападающего, а столь высокий ценник за трансфер убедит лондонский клуб о необходимости продажи. 

Харри Кейн набрал потрясающую форму в этом сезоне забив 13 мячей в 8 последних матчах. 

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Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 09:30
Жирная утка . Пока есть Бензема , игрока уровнем Кейна покупать не будут
bexxx
сегодня в 09:29
За него можно потратится . Очень надеюсь что это не слухи. Кейн тот кто нужен
Владимир Ушаков
сегодня в 09:27
Ему давно пора на повышение, в Реал самое оно
FERIS
сегодня в 09:26
На данный момент круче гнома с Роном.
InDaDream
сегодня в 09:24
нужно продать за такие деньги
kokshareal
сегодня в 09:22
очень ждем его в Реале!
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