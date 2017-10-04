«Реал Мадрид» готов предложить £177 млн за Харри Кейна

Как сообщают СМИ, «Реал Мадрид» в следующее трансферное окно готовит новое предложение «Тоттенхэму» по Харри Кейну, однако теперь речь идет о £177 млн.



Зинедин Зидан является большим поклонником Кейна и попытается любыми способами заполучить английского нападающего, а столь высокий ценник за трансфер убедит лондонский клуб о необходимости продажи.



Харри Кейн набрал потрясающую форму в этом сезоне забив 13 мячей в 8 последних матчах.

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