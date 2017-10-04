«Арсенал» готов продать Уолкотта этой зимой

«Арсенал» заинтересован в том, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, потому во время зимнего трансферного окна «канониры» могут расстаться с некоторыми футболистами.

Ранее сообщалось, что одним из этих игроков может стать полузащитник Месут Озил, теперь СМИ пишут о том, что лондонский клуб готов продать и нападающего Тео Уолкотта.

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2019 года. По нему он зарабатывает 110 тысяч фунтов в неделю.

Ранее интерес к футболисту проявляли «Вест Хэм» и «Эвертон».

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