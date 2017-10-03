«Ювентус» интересуется защитником ПСЖ Менье

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в услугах защитника ПСЖ и сборной Бельгии Томаса Менье.

По слухам, туринский клуб отправит своих скаутов наблюдать за игрой 26-летнего футболиста в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Бельгии.

Менье потерял место в основном составе парижан с приходом в клуб Дани Алвеса.

Отметим, что сам игрок является поклонником «Манчестер Юнайтед».

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