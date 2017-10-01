Гари Невилл: «Кейна можно поставить в один ряд с Левандовски, Кавани, топ-форвардами»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн является одним из лучших исполнителей в своем амплуа в мире:

«Я считаю, что Кейна можно поставить в один ряд с Левандовски, Кавани, форвардами мирового-уровня.

Месси, Роналду и Неймар выделяются из общей картины, они звери. Но если брать именно девяток, например, Кавани, Левандовски, Ширер, то Кейн в их компании не теряется.

Ему лишь 24 года. „Реал“, „Бавария“, МЮ, „Ман Сити“, „Челси“ - в каждом из этих клубов хотят видеть его у себя. За него заплатят и 150 млн фунтов, ведь будут знать, что взамен получат 6-8 лет голов и профессионализма. Это отличный, прекрасный игрок.

Но в „Тоттенхэме“ есть три человека, которые в ближайшие 18 месяцев никуда не уйдут. Это Деле Алли, Почеттино и Кейн. Леви им просто этого не позволит».

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