Скауты МЮ наблюдают за игрой хавбека «Ромы» Пеллегрини

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, утверждают в Италии.

По слухам, главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо является поклонником таланта 21-летнего игрока, который лишь этим летом перебрался в римский клуб из «Сассуоло».

Сообщается, что скауты МЮ присутствовали на матче 7-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой», где наблюдали за игрой перспективного хавбека. Пеллегрини, к слову, в данном поединке отметился голевой передачей и получил повреждение.

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