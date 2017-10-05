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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Азербайджан -:- Чехия
19:00 сегодня Армения -:- Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
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На стадионе в Нижнем Новгороде произошло возгорание

сегодня, 17:58

Сегодня произошло возгорание на стадионе «Нижний Новгород», который возводится к чемпионату мира 2018 года. Огонь удалось быстро потушить, сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз», которая выступает в роли генерального подрядчика при возведении арены.

«В 16:30 в секторе А при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине произошло возгорание. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей. Там круглосуточно дежурит пожарная часть, но их даже не пришлось привлекать.

Пострадавших нет, на сроки возведения происшествие никак не повлияет».

Добавим, что это не первый подобный случай на российских стадионах.

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 18:21
"стройтрансГАЗ". Там, где деньги надо "осваивать", везде присутствует "ГАЗ"!
RDeanW
сегодня в 18:16
в волгограде - пожар
в нижнем - пожар

качественно строят
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:08
Хорошо, что строители быстро потушили огонь.
Но правила пожарной безопасности были нарушены, раз произошло возгорание.
Это предупредительный сигнал, стоит проверить все объекты ЧМ-2018.
Одно слово румын
сегодня в 18:06
Стопудово бакланы покурили
Zouga
сегодня в 18:05
Это разве возгорание? В камментах к новостям о Рональду или Месси - вот где возгорание!
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