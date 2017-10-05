На стадионе в Нижнем Новгороде произошло возгорание

Сегодня произошло возгорание на стадионе «Нижний Новгород», который возводится к чемпионату мира 2018 года. Огонь удалось быстро потушить, сообщили в пресс-службе компании «Стройтрансгаз», которая выступает в роли генерального подрядчика при возведении арены.

«В 16:30 в секторе А при выполнении сварочных работ в комментаторской кабине произошло возгорание. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Локальный очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителей. Там круглосуточно дежурит пожарная часть, но их даже не пришлось привлекать.

Пострадавших нет, на сроки возведения происшествие никак не повлияет».

Добавим, что это не первый подобный случай на российских стадионах.

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