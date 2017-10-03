Самара отстает от графика подготовки к ЧМ-2018

Министр спорта России Павел Колобков сообщил о готовности строящихся стадионов к ЧМ-2018. От общего графика подготовки отстает только Самара. Город готов к проведению мирового первенства по футболу на 65 процентов. Тем не менее, Колобков отметил, что ситуация во всех городах находится под контролем.
Готовность городов:
Екатеринбург - 85 процентов;
Ростов-на-Дону- 86;
Калининград - 83;
Волгоград - 73;
Нижний Новгород - 73;
Саранск - 67;
Самара - 65.
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