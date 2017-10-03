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Самара отстает от графика подготовки к ЧМ-2018

сегодня, 17:45

Министр спорта России Павел Колобков сообщил о готовности строящихся стадионов к ЧМ-2018. От общего графика подготовки отстает только Самара. Город готов к проведению мирового первенства по футболу на 65 процентов. Тем не менее, Колобков отметил, что ситуация во всех городах находится под контролем.

Готовность городов:

Екатеринбург - 85 процентов;
Ростов-на-Дону- 86;
Калининград - 83;
Волгоград - 73;
Нижний Новгород - 73;
Саранск - 67;
Самара - 65.

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Все комментарии
Гражданиннн
сегодня в 18:08
Я лично сегодня побывал на стадионе. Арена готова на 70 %. Вокруг стадиона ни чего не строили еще. Везде ямы, мусорки итд. Короче не успеют по сроку сдавать
Морозовский
сегодня в 18:03
Прилетят Бакланы, смету подправят и за десять лет управятся! ЧМ немножко можно сдвинуть!
Klasse
сегодня в 18:00
Тотальное воровство и коррупция на ВСЕХ аренах. Просто в Самаре как и в Питере это скрывать уже невозможно.
Знатог
сегодня в 17:54
За полгода сделать треть работ? не сделают.
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