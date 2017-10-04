«Зенит» - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, «Спартак» - 2-й

По информации источника, «Зенит» является клубом, чьи матчи в чемпионате России посетило наибольшее число болельщиков.
За игрой петербургского клуба в нынешнем сезоне вживую следили 315 387 человек. Вторым идет «Спартак» - 303 615 человек. «Краснодар» занял третью позицию - 206 733 человека.
Рейтинг клубов по посещаемости матчей после 12-ти туров чемпионата России*:
1. «Зенит»
2. «Спартак»
3. «Краснодар»
4. «Ахмат»
5. «Рубин»
6. «Ростов»
7. «Локомотив»
8. «Динамо»
9. «Арсенал»
10. ЦСКА
11. «Урал»
12. «СКА-Хабаровск»
13. «Амкар»
14. «Тосно»
15. «Уфа»
16. «Анжи»
*Рейтинг составлен на основании нескольких показателей посещаемости матчей клубов в чемпионате России, в том числе общей посещаемости, посещаемости домашних и гостевых матчей, а также относительных показателей посещаемости игр команд РФПЛ.
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