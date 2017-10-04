«Зенит» - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, «Спартак» - 2-й

По информации источника, «Зенит» является клубом, чьи матчи в чемпионате России посетило наибольшее число болельщиков.

За игрой петербургского клуба в нынешнем сезоне вживую следили 315 387 человек. Вторым идет «Спартак» - 303 615 человек. «Краснодар» занял третью позицию - 206 733 человека.

Рейтинг клубов по посещаемости матчей после 12-ти туров чемпионата России*:

1. «Зенит»

2. «Спартак»

3. «Краснодар»

4. «Ахмат»

5. «Рубин»

6. «Ростов»

7. «Локомотив»

8. «Динамо»

9. «Арсенал»

10. ЦСКА

11. «Урал»

12. «СКА-Хабаровск»

13. «Амкар»

14. «Тосно»

15. «Уфа»

16. «Анжи»

*Рейтинг составлен на основании нескольких показателей посещаемости матчей клубов в чемпионате России, в том числе общей посещаемости, посещаемости домашних и гостевых матчей, а также относительных показателей посещаемости игр команд РФПЛ.

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