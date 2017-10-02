Голубев: «С полем на „Ростов-Арене“ еще необходимо поработать»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с полем на стадионе «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира-2018, еще предстоит поработать:

«Я бы поработал еще с полем. Мне кажется, в этом есть необходимость. Посеяли мы его точно в срок, во второй половине июля текущего года. Как говорят те, кто занимается полем, оно будет в полном порядке к проведению чемпионата.

Дорожная карта области рассчитана на ноябрь. Та часть работ, которая зависит от области, будет реализована в ноябре».

Вчера стадион посетил полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

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