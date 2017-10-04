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ФИФА рассмотрит возможность переноса медиа-центра в Санкт-Петербурге

сегодня, 16:24

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время рассмотрит возможность и обсудит с руководством стадиона «Санкт-Петербург» и правительством города перенос медиа-центра для СМИ на время проведения чемпионата мира 2018.

«На данный момент нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиа-центр и куда. В ближайшие недели мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. Для ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиа-центра требуется для того, чтобы поле было хорошего качества, то это произойдет», - заявили представители пресс-службы.

Ранее говорилось, что стадион «Санкт-Петербург» перейдет во владение «Зенита» до конца этого года. 

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Все комментарии
dalex83
сегодня в 17:00
Геннадий Орлов : УЕФА хочет украсть мою прелесть.
КЭТиК
сегодня в 16:59
И здесь недодумали.
dalex83
сегодня в 16:55
ФИФА узнали , что Геннадий Орлов сбежал из психушки и ему присвревали титул -Баклан всея Руси решили обезопасить мир
Супервайзер
сегодня в 16:55
ФИФА должна для себя решить, что важнее: хорошее поле или хорошие туалеты.
Компромис по этой дилемме с руководстовом Зенита невозможен!)
Sem25 ответил Одно слово румын
сегодня в 16:45
Одно слово румын:
Взаимосвязь между качеством поля и медиа-центром походу только бакланьей логике поддаётся
Дело в том, что не могут выкатить поле...медиа-центр мешает. Логике не поддается то, как такое можно было допустить?
Живанильда
сегодня в 16:30
Бакланы просто там гнезда свили поэтому медиа центр перенесут в квартиру Гены Орлова.
AntiherQ1488
сегодня в 16:29
Строили 10 лет, распилили столько, что правнукам хватит, показалось мало. Фифа не дураки, тоже хотят часть) Найдут основания, и деньги найдут. Платите налоги, дорогие граждане. Грядет еще не одна реконструкция.
Одно слово румын
сегодня в 16:27
Взаимосвязь между качеством поля и медиа-центром походу только бакланьей логике поддаётся
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