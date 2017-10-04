ФИФА рассмотрит возможность переноса медиа-центра в Санкт-Петербурге

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время рассмотрит возможность и обсудит с руководством стадиона «Санкт-Петербург» и правительством города перенос медиа-центра для СМИ на время проведения чемпионата мира 2018.



«На данный момент нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиа-центр и куда. В ближайшие недели мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. Для ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиа-центра требуется для того, чтобы поле было хорошего качества, то это произойдет», - заявили представители пресс-службы.



Ранее говорилось, что стадион «Санкт-Петербург» перейдет во владение «Зенита» до конца этого года.

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