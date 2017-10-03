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ФИФА: «Строительство стадионов на чемпионат мира 2018 идет по плану»

сегодня, 11:22

Представители ФИФА и оргкомитет «Россия-2018» проводят шестой операционный визит по подготовке стадионов на чемпионат мира. Совместная делегация посетит стадионы в 8 городах-организаторах: Калининград, Москва, Самара, Екатеринбург, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону. Главная цель визита - операционная деятельность стадионов. 

«На данный момент мы не видим рисков, что сроки строительства будут сорваны. Эти сроки мы сами обозначили, все идет по плану. Уверены, что они будут соблюдены. Тестовые мероприятия пройдут в апреле и мае, и они позволят нам проверить стадион и прилегающую инфраструктуру. Во время этих матчей все будет проходить в том же режиме, что и во время чемпионата мира», - заявил представитель ФИФА.

Зарубежное мнение. Россия готова к чемпионату мира?

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