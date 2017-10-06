Ярмоленко: «Понимал, что „Боруссия“ меня берет не на перспективу»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
22:00 сегодня Мали -:- Кот-д'Ивуар
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Грузия -:- Уэльс
21:45 сегодня Хорватия -:- Финляндия
21:45 сегодня Турция -:- Исландия
21:45 сегодня Косово -:- Украина
21:45 сегодня Австрия -:- Сербия
21:45 сегодня Ирландия -:- Молдавия
21:45 сегодня Италия -:- Македония
21:45 сегодня Лихтенштейн -:- Израиль
21:45 сегодня Испания -:- Албания
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
00:00 Матч завершен Венесуэла 0:0 Уругвай
02:30 Матч завершен Колумбия 1:2 Парагвай
02:30 Матч завершен Чили 2:1 Эквадор
02:30 Матч завершен Аргентина 0:0 Перу
Евро-2019 (до 21), 7 тур
15:00 сегодня Россия (до 21) -:- Австрия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
10:55
В московском «Торпедо» сменился собственник клуба16
04:27
Аргентина потеряла очки в домашнем матче с Перу193
01:03
Бразилия не смогла обыграть Боливию17
00:53
Зобнин вернется в общую группу «Спартака» в ближайшие 7 дней40
23:41
Англия вышла на чемпионат мира39
11:16
Концерн «Россиум» приобрел 75,51 % акций «Торпедо»1
11:06
Месси не попал в пустые ворота во время матча с Перу20
10:48
Дель Пьеро: «Такой „Наполи“ точно заслуживает Скудетто»1
10:31
ЦСКА поздравил Васина с днем рождения16
10:21
Ли Джонсон - тренер месяца в Чемпионшипе, Флинт - лучший игрок3
09:53
Рауш: «Я - русак из Сибири»12
09:41
Гендиректор «Амкара»: «Я не против видеоповторов, но кто за это заплатит?»17
09:28
Антонелли вернулся в общую группу «Милана»0
09:05
Аргентина нанесла 73 удара за последние 5 матчей, но не забила ни разу27
08:52
Гендиректор «Рубина»: «Есть несколько причин падения посещаемости»36
08:39
Де Брюйне: «После аренд в „Генк“ и „Вердер“ я решил, что пора уходить из „Челси“»5
08:28
Берлускони: «С таким количеством денег „Милан“ не мог купить топ-футболиста?»11
08:02
Пицци: «Сборная Чили подготовится к игре с Бразилией наилучшим образом»1
07:48
Наставник сборной Перу: «Теперь выход на ЧМ зависит только от нас самих»7
07:39
Сампаоли: «Мы показали очень хорошую игру, нам просто не хватило забитого мяча»5
07:28
Флетчер: «Шотландия только на полпути в Россию»3
06:55
Сампаоли: «Я по-прежнему уверен, что Аргентина будет играть на ЧМ»37
06:01
Гаго сыграл 6 минут в матче с Перу и повредил крестообразные связки5
05:38
Тите: «Я аплодировал боливийскому вратарю»4
05:14
Табарес: «После этой ничьей у Уругвая остаются шансы на выход. Вот что важно»7

Ярмоленко: «Понимал, что „Боруссия“ меня берет не на перспективу»

сегодня, 10:08

Вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко рассказал о своей адаптации в клубе, а также объяснил, чем Бундеслига отличается от УПЛ.

«Здесь все по-другому, начиная с тренировочного процесса и заканчивая бытом. Во всем нужно перестраиваться. За тобой никто не бегает, все отдается на откуп футболисту. Допустим, ты сам ходишь на завтраки (в сборной тебя обязательно разбудят)… В Германии есть расписание, и его нужно безукоризненно придерживаться.  

Я думал обо всем. Даже предполагал, что с первой игры может не заладиться. Но я — взрослый человек и прекрасно осознавал, что меня покупали не как 18-летнего юношу, а как, наверное, состоявшегося футболиста, ведь в этом месяце мне исполнится 28 лет. Поэтому я старался, чтобы с самого начала показывать достойный футбол.

Я не могу сказать, что в Бундеслиге все команды демонстрируют сумасшедший уровень игры. Да, заметно, что качество футбола серьезно отличается от украинского, там много исполнителей высокого класса. Но больше всего захватывают заполненные стадионы. При такой аудитории всегда хочется прыгнуть выше головы. Когда тебе 80 000 человек аплодируют за какое-то полезное действие — прямо мурашки бегут по коже… Это не так, как у нас, когда на матчах „Динамо“ в чемпионате порой не собирается и 10 000 зрителей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 10:26
Главное покажи свою игру и держись!
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:22
Покажи им там, как нужно играть в футбол.
старина
сегодня в 10:19
Вот и дерзай,от тебя все зависит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100