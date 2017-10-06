Лёв: «На этот раз не утратили концентрацию»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в матче отбора ЧМ-2018.

«Я доволен. Мы знали, что соперник будет хорошо защищаться, он это умеет. Но мы с самого начала хорошо вошли в игру и дали мало шансов противнику. Во втором тайме темп упал, потому что мы ощущали контроль над игрой. В игре с Чехией мы тоже забили рано, а потом утратили контроль. На этот раз были сосредоточены. Хотя противник давал нам мало пространства».

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