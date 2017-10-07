«Кубань» и «Луч-Энергия» сильнейшего не выявили

В поединке 17-го тура ФНЛ «Кубань» и «Луч-Энергия» голов не забивали.
Краснодар, стадион «Кубань»
«Кубань» – «Луч-Энергия» – 0:0 (0:0)
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон (Марков 62), Байрыев, Гай (Нурисов 83), Коновалов, Маляров, Лобкарев (Гогниев 57), Завезен, Обухов.
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Луч-Энергия»: Котляров, Насадюк, Марущак, Стешин, Празновски, Пономаренко, Килин (Машнев 82), Фомин, Гелоян, Носов (Хлебородов 84), Гордиенко (Мязин 76).
Главный тренер: Жолт Хорняк.
Предупреждения: Гордиенко 54, Байрыев 72.
Судья: Юрий Апонасенко.
В другом матче тура «Спартак-2» дома уступил «Шиннику».
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