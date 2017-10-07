«Зенит-2» одержал победу над «Томью»

«Зенит-2» дома одержал победу над «Томью» (2:0) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
Санкт-Петербург, стадион «Петровский МСА»
«Зенит-2» - «Томь» 2:0 (0:0)
Гол: Сиротов 63, Панюков 90+1.
«Зенит-2»: Бабурин, Бугриев, Карпов, Круговой, Капленко, Сиротов, Андреев, Богаев, Соловейчик, Панюков, Еловских (Плетнев 62).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
«Томь»: Шафинский, Иванов, Пульич, Зуйков, Деобальд, Макурин (Сасин 69), Померко, Войдель, Герасимов, Соболев, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Карпов 20, Соловейчик 83 - Саная 28, Соболев 50.
Судья: Владимир Москалёв.
Ранее «Спартак-2» уступил «Шиннику».
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