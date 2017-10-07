Два автогола Кима Джу-Янга помогли сборной России обыграть Южную Корею

В товарищеском матче со сборной Южной Кореи Россия одержала крупную победу, но в конце пропустила два мяча. Отметим, что этот поединок стал 102-м для голкипера Игоря Акинфеева в футболке сборной. Вратарь вышел на третье место по количеству матчей за национальную команду.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

Россия – Южная Корея – 4:2 (1:0)

Голы: Смолов 44, Ким Джу-Янг 55 (автогол), Ким Джу-Янг 57 (автогол), Ал. Миранчук 84 — Квон Кюнг-Вон 87, Чжи Донь-Вон 90+3.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев (Оздоев 75), Ан. Миранчук (Тарасов 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 73), Самедов (Фернандес 64), Жирков (Рауш 64), Кокорин, Смолов (Заболотный 81).

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Южная Корея: Ким Сын-Гю, Ким Джу-Янг, Чан Хюн-Су, Квон Кюнг-Вон, Ли Чхун-Ён, Джун Ву Юн (Ки Сун-Юн 62), Ку Чжа-Чеол (Парк Дже-Ву 69), Ким Юнь Квон (О Чже-Сёк 63), Квон Чан-Хун (Ил-Су Хванг 79), Хванг Эуй-Жо (Чжи Донь-Вон 64), Сон Хонг-Мин (Нам Те-Хе 80).

Главный тренер: Шин Тэ-Йон.

Предупреждения: Кузяев 8, Смолов 84.

Судья: Виктор Кашшаи.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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