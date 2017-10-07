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Два автогола Кима Джу-Янга помогли сборной России обыграть Южную Корею

сегодня, 18:52
РоссияРоссия4 : 2Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

В товарищеском матче со сборной Южной Кореи Россия одержала крупную победу, но в конце пропустила два мяча. Отметим, что этот поединок стал 102-м для голкипера Игоря Акинфеева в футболке сборной. Вратарь вышел на третье место по количеству матчей за национальную команду.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

Россия – Южная Корея – 4:2 (1:0)
Голы: Смолов 44, Ким Джу-Янг 55 (автогол), Ким Джу-Янг 57 (автогол), Ал. Миранчук 84 — Квон Кюнг-Вон 87, Чжи Донь-Вон 90+3.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Кузяев (Оздоев 75), Ан. Миранчук (Тарасов 46), Ерохин (Ал. Миранчук, 73), Самедов (Фернандес 64), Жирков (Рауш 64), Кокорин, Смолов (Заболотный 81).
Главный тренер: Станислав Черчесов.

Южная Корея: Ким Сын-Гю, Ким Джу-Янг, Чан Хюн-Су, Квон Кюнг-Вон, Ли Чхун-Ён, Джун Ву Юн (Ки Сун-Юн 62), Ку Чжа-Чеол (Парк Дже-Ву 69), Ким Юнь Квон (О Чже-Сёк 63), Квон Чан-Хун (Ил-Су Хванг 79), Хванг Эуй-Жо (Чжи Донь-Вон 64), Сон Хонг-Мин (Нам Те-Хе 80).
Главный тренер: Шин Тэ-Йон.

Предупреждения: Кузяев 8, Смолов 84.

Судья: Виктор Кашшаи.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Michele_Alboreto ответил Казанский
сегодня в 19:23
Казанский:
Вазген,я в курсе и поэтому написал "если бы")))
А при чём тут Северная Корея? Он из Южной. Это другая страна. Если бы Адебайор из Того не забил два пенальти, ты бы тоже говорил, чтО бы его ожидало в Сев. Корее?
severnyj84 ответил Kuprin
сегодня в 19:23
Kuprin:
Убрали Комбарова и Глушакова и пошли победы
Еще бы весех спартаковцев в третью сборную убрать вместе с тренером и дела пойдут.
loko7
сегодня в 19:22
Ким Джу-Янг отрабатывал ничью за ЧМ 2014
Ерден ответил RDeanW
сегодня в 19:22
RDeanW:
наслаждайся фернандесом))
ты мне так и не ответил где позиция у Джикии, то есть ты признал его вину в первом мяче, а во втором - он просто обалденно делает офсайд, в то время пока два игрока России опережают корейца))
RDeanW ответил Ерден
сегодня в 19:22
Ерден:
а теперь скажи какая позиция была у джикии в этом матче?
игрок обороны, прикинь?)
Казанский ответил Ерден
сегодня в 19:22
Ерден:
ты лучше свою родню на стадион-бассейн агитируй, а то будет как обычно 5 тысяч учителей и врачей
У нас не сгоняют насильно,как в Питере,под угозой увольнения.Я спокоен)))
cska-62
сегодня в 19:21
Первое, что бросилось в глаза перед началом матча, так это то, что добрая половина южнокорейцев с вратарским ростом. Мы привыкли к тому, что азиатские команды обладают юркими, скоростными и техничными футболистами, и такого количества высокорослых футболистов у них, как правило, нет. Как показали официальные данные, десять игроков сборной Южной Кореи, включая вратаря, с ростом от 182 до 188 см. Лишь весьма активный нападающий французского «Дижона» Квон Чан-Хун с ростом 174 см. выпал из этого списка азиатских гигантов!
Тайм первый. Первая половина тайма была за гостями, они играли грамотно, хорошо держали мяч, не хватало им только остроты. Лишь во второй половине тайма звёздная «семёрка» из «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сон нанес опасный удар по воротам Акинфеева, который тот парировал, да был ещё очень опасный штрафной с самой линии штрафной, который южнокорейцы сами загубили. А вот в обороне у гостей были проблемы. Сборная России более или менее наладила комбинационную игру лишь к середине тайма, но острых окончаний не было, ибо слишком мудрили, не решаясь наносить удары. Дважды на 25 и 29 минутах мог отличиться Кокорин, но в первый раз мяч попал к нему случайно из-за несогласованности защитников соперника, а во второй раз – из-за грубой ошибки в защите, и шикарному пасу Смолова. В первом случае Кокорин пробил рядом со штангой, во вором – ударил по воробьям! Гол, забитый на 45 минуте Смоловым после подачи углового, полностью на совести южнокорейского защитника, не доставшего в прыжке головой до мяча, чем наш форвард и воспользовался. Нисколько не принижая хорошую в принципе игру Смолова в первом тайме, нужно всё-таки отметить, что опасности у ворот соперника возникали в результате ошибок защиты, а не комбинационной игры сборной России.
Тайм второй начался с двух автоголов одного и того же защитника южнокорейцев Ким Юнь-Квона. Мне, болельщику практически с полувековым стажем, просто не приходят на память случаи, когда бы за две минуты (55-ой и 57-ой) один и тот же игрок дважды забил в свои ворота.
Интрига матча практически умерла, но на 64 минуте Черчесов решил заменить фланговых латералей, выпустив вместо Жиркова и Самедова Рауша и Фернандеса, чтобы посмотреть и эту пару в деле. В самом начале вхождения игроков в игру южнокорейцы на 68 минуте матча создали самый опасный на это время момент у ворот сборной России, но Игорь Акинфеев отразил удар в упор!!!
Игра у сборной России оживилась на 79 минуте, когда Заболотный заменил заметно уставшего Смолова. И был забит на 83 минуте единственный комбинационный гол, в котором поучаствовали Акинфеев, Заболотный и Алексей Миранчук. Игорь Акинфеев и тут отметился своей длинной и точной передачей. При счёте 4:0 был ещё момент на 85 минуте, но грамотно сыграл вратарь южнокорейцев.
Сборная Южной Кореи не опустила руки, на 87 минуте после флангового навеса южнокорейский игрок забил мяч головой, когда шансов у Акинфеева никаких не было, а уже в дополнительное время провела молниеносную контратаку, во время которой Васин совершил грубую позиционную ошибку, и вышедший один на один с Акинфеевым нападающий пробил под вратарём. Итоговый счёт 4:2.
Вне зависимости от того, что сборная Южной Кореи отыграла два мяча в самом конце встречи, хотелось бы сказать следующее: наша сборная выглядела весь матч ничуть не лучшей сборной Южной Кореи! Если бы не игра Акинфеева, умудрившегося и взять «мёртвый мяч», и организовать голевую атаку, ну, и «свой игрок в чужой команде» по имени Ким Юнь-Квон, никаого разгрома со счётом 4:0 к 83 минуте не было бы и в помине! И это несмотря на несогласованность игры защитников южнокорейской сборной. Держали же мяч наши соперники вообще грамотнее и лучше.
Никаких торжественных фанфар и хвалебных од! Хотя игру Акинфеева, Смолова, Заболотного, Джикия и братьев Миранчуков следовало бы отметить. Посмотрим, что сборная продемонстрирует в матче с Ираном. Смею предположить, что в ней не найдётся такой уникальный «забивной форвард», который за две минуты подарит нам два мяча!
Казанский ответил Michele_Alboreto
сегодня в 19:21
Michele_Alboreto:
Ким Джу Янг из Южной Кореи.
Вазген,я в курсе и поэтому написал "если бы")))
RDeanW ответил Ерден
сегодня в 19:20
Ерден:
ох е-мае, да жикия у тебя прям пеле с марадоной смешаный, все увидел все прочитал, особенно учитывая, что офсайд делают до принятия паса)))
наслаждайся фернандесом))

Ерден ответил Казанский
сегодня в 19:20
Казанский:
Ким Джу-Янгу в Северной Корее светило за этот матч или смертная казнь или пожизненная работа на рудниках по добыче урана.Но сейчас кредитная карта Газпрома и рос.гражданство)))
ты лучше свою родню на стадион-бассейн агитируй, а то будет как обычно 5 тысяч учителей и врачей
Michele_Alboreto ответил Казанский
сегодня в 19:20
Казанский:
Ким Джу-Янгу в Северной Корее светило за этот матч или смертная казнь или пожизненная работа на рудниках по добыче урана.Но сейчас кредитная карта Газпрома и рос.гражданство)))
Ким Джу Янг из Южной Кореи.
Казанский
сегодня в 19:19
Почему выиграли?Наверное потому что зенитовцы в составе)))))
iri13
сегодня в 19:19
Корейцы забили 4, мы - 2. И мы победили 4:2 :)
Нашу сборную смотреть будет интересно.
Ерден ответил RDeanW
сегодня в 19:19
RDeanW:
он как раз таки умеет делать офсайд. это фернандеса не научили) вот тебе первый гол. вся команда сохраняет идеальное построение. в зоне, куда летит мяч есть 2 футболиста, чья работа - выбить его. если один резко забыл, что играет в футбол и на пол пути к мячу останавливается, а другой не может прочитать высоту полета - джикия причем?
а теперь скажи какая позиция была у джикии в этом матче?
Michele_Alboreto ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:19
ПерекатиПоле:
Джу Янг подарил нашему императору 2 гола. В Питере и Москве устраивают массовые шествия, в честь днюхи солнцеликого. Не день, а сказка!
А при чём тут "император"? Если бы кто-то из сборной России забил два автогола - это был бы подарок южнокорейскому президенту? При чём тут это вообще?
SPARTAK_SPARTAK
сегодня в 19:18
Интересно узнать какой был бы счет при настоящей игре Корейцев, им уважение - поздравили Владимира Владимировича с Днем Рождения))))
Казанский
сегодня в 19:18
Ким Джу-Янгу в Северной Корее светило за этот матч или смертная казнь или пожизненная работа на рудниках по добыче урана.Но сейчас кредитная карта Газпрома и рос.гражданство)))
RDeanW ответил Ерден
сегодня в 19:18
Ерден:
первое - Джикия бросил свою позицию и оказался между подающим и забивающим, то есть вообще не у дел. второе - не умеешь делать искусственный офсайд не берись, подстраховку еще никто не отменял. Надеюсь Джикии больше никогда не будет в сборной, его уровень фнл
он как раз таки умеет делать офсайд. это фернандеса не научили)

вот тебе первый гол. вся команда сохраняет идеальное построение. в зоне, куда летит мяч есть 2 футболиста, чья работа - выбить его. если один резко забыл, что играет в футбол и на пол пути к мячу останавливается, а другой не может прочитать высоту полета - джикия причем?

Sully ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:18
ПерекатиПоле:
Джу Янг подарил нашему императору 2 гола. В Питере и Москве устраивают массовые шествия, в честь днюхи солнцеликого. Не день, а сказка!
говорят что спартачи в Москве устроили гейпарад в честь днюхи императора.
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:17
С заменой защитника на левом краю обороны Черчесов не угадал. 2 гола результат замены.ИМХО.
Ерден ответил RDeanW
сегодня в 19:17
RDeanW:
потому что он видит, что васин начинает теряться в этом эпизоде и никак не успеет перехватить мяч или догнать корейца. он оценивает позицию рауша и васина, понимает, что офсайду помешать могут только он и фернандес. это единственно верное решение в данном эпизоде. свою работу он выполнил
ох е-мае, да жикия у тебя прям пеле с марадоной смешаный, все увидел все прочитал, особенно учитывая, что офсайд делают до принятия паса)))
Александр Северный
сегодня в 19:17
Опять подтвердилось правило, чем меньше спартаковцев в сборной - тем лучше она играет.
Michele_Alboreto ответил Ерден
сегодня в 19:16
Ерден:
первое - Джикия бросил свою позицию и оказался между подающим и забивающим, то есть вообще не у дел. второе - не умеешь делать искусственный офсайд не берись, подстраховку еще никто не отменял. Надеюсь Джикии больше никогда не будет в сборной, его уровень фнл
Не будем забывать и то, что Роналду на Кубке Конфедераций забивал из зоны именно Джикии. Тоже мне Мальдини.....
Michele_Alboreto ответил RDeanW
сегодня в 19:15
RDeanW:
первый гол - несложный навес в штрафную, мяч летит на голову в зону между васиным и фернандесом. в итоге васин играет как всегда, а фернандес вообще резко встает на месте и решает его не страховать. итог: дважды конявый гол второй гол - кореец отдает передачу вразрез. джикия, отталкиваясь от позиции васина, создает искуственное положение вне игры. все было бы идеально, если бы не пешеход фернандес, который все испортил. в обороне не участвовал, вне игры создать не дал - красавец. ну и васин как всегда. и игорян без ляпа не уйдет - прямо под рукой мяч пустил) итог: трижды конявый гол. браво, цска!
И, кстати, такая несогласованность защитников - это прямая вина черчесова. Такое должно отрабатываться на тренировках.
ПерекатиПоле
сегодня в 19:15
Джу Янг подарил нашему императору 2 гола.
В Питере и Москве устраивают массовые шествия, в честь днюхи солнцеликого.
Не день, а сказка!
Ерден ответил RDeanW
сегодня в 19:15
RDeanW:
первый гол - несложный навес в штрафную, мяч летит на голову в зону между васиным и фернандесом. в итоге васин играет как всегда, а фернандес вообще резко встает на месте и решает его не страховать. итог: дважды конявый гол второй гол - кореец отдает передачу вразрез. джикия, отталкиваясь от позиции васина, создает искуственное положение вне игры. все было бы идеально, если бы не пешеход фернандес, который все испортил. в обороне не участвовал, вне игры создать не дал - красавец. ну и васин как всегда. и игорян без ляпа не уйдет - прямо под рукой мяч пустил) итог: трижды конявый гол. браво, цска!
первое - Джикия бросил свою позицию и оказался между подающим и забивающим, то есть вообще не у дел.
второе - не умеешь делать искусственный офсайд не берись, подстраховку еще никто не отменял.
Надеюсь Джикии больше никогда не будет в сборной, его уровень фнл
RDeanW ответил Michele_Alboreto
сегодня в 19:14
Michele_Alboreto:
А зачем Джикия стал создавать искусственный оффсайд? Это что, гарантированно спасёт от гола?
потому что он видит, что васин начинает теряться в этом эпизоде и никак не успеет перехватить мяч или догнать корейца. он оценивает позицию рауша и васина, понимает, что офсайду помешать могут только он и фернандес. это единственно верное решение в данном эпизоде. свою работу он выполнил
Sully ответил Michele_Alboreto
сегодня в 19:14
Michele_Alboreto:
Подать результативный угловой - это великое достижение. Самедова надо включать в список величайших футболистов 21 века за поданный угловой в товарищеском матче против Южной Кореи.
предлагаю наградить Самедова трофеем "Золотой Арбуз"!
starche
сегодня в 19:14
Слабое место сборной - оборона и воротчик.
Димон Булыкин
сегодня в 19:14
Будем верить в великое достижение: 1/8 финала!
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