«Спартак-2» уступил «Шиннику»

«Спартак-2» дома уступил «Шиннику» (1:2) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
Москва, стадион «Академия Спартак имени Ф. Черенкова»
«Спартак-2» - «Шинник» 1:2 (1:1)
Голы: Самбу 37 - Низамутдинов 44, Крамаренко 83.
«Спартак-2»: Терешкин, Сокол, Лелюхин, Мамин, Щербаков, Пантелеев, Самсонов, Полубояринов, Ломовицкий, Самбу (Никулин 80), Нимели.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
«Шинник»: Яшинк, Чистяков, Жектоков, Ятченко, Щадин, Самойлов (Крамаренко 77), Дроздов (Лях 66), Шайморданов, Нарылков, Низамутдинов, Булия (Фатихов 46).
Главный тренер: Александр Побегалов.
Предупреждения: Сокол 12, Щербаков 31 - Нарылков 14, Чистяков 75.
Судья: Дмитрий Недвижай.
Ранее «Оренбург» разгромил «Тюмень».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте