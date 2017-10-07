Акинфеев вышел на 3 место по количеству матчей за сборную России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на товарищеский матч против Южной Кореи в стартовом составе сборной России. Этот поединок стал 102-м для 31-летнего стража ворот в составе национальной команды.

Акинфеев обошел своего одноклубника Василия Березуцкого, который провел на один матч меньше, и занял третье место по количеству встреч. 109 матчей в составе сборной России провел Виктор Онопко. На первом месте по этому показателю Сергей Игнашевич — бывший защитник вышел в составе сборной 120 раз.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте