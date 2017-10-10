Рауш: «Сыграл бы за Германию, если бы не дождался предложения из России»

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш после победы в контрольном матче над Южной Кореей (4:2) поделился впечатлениями от выступления за российскую национальную команду:

«Это мой полноценный дебют. Всё-таки матч с „Динамо“ не такой статусный – даже в календаре ФИФА он не отображён. Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнёры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле (смеётся).

Что сказал Черчесов перед моим выходом на замену? Он пожелал мне удачи и коротко объяснил, как действовать при стандартах. Спросил, внимательно ли я наблюдал за действиями Юрия Жиркова, вместо которого выходил на поле. И сказал, чтобы я играл, как он.

Тренировки и система взаимоотношений в сборной России не очень отличаются от немецких команд. Я не так много времени провёл в сборной России, чтобы сравнивать, но серьёзных отличий не вижу. Те же дисциплина и порядок, только язык другой. И погода более холодная. А тренировки… Всё-таки наш главный тренер долго играл в Германии и Австрии, знает немецкий. Он использует очень похожий стиль общения и работы.

Сложно ли было выбрать между командами России и Германии? Нет. Я уже давно решил – если будет возможность, буду играть за сборную России. Но только при Черчесове ко мне возник интерес. Раньше его не было, поэтому я играл за юношеские и молодёжные сборные Германии. За „бундестим“ я сыграл бы, если бы не дождался предложения из России. Ну, и если бы в Германии были бы во мне заинтересованы. Ещё два года назад я сделал себе российское гражданство – я с детства живу в Германии, но о России никогда не забывал. И давно хотел выступить за команду РФ».

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