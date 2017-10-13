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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
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Глушаков - после матча с «Ахматом»: «Всех с трудной победой в Грозном!»

вчера, 23:04
АхматАхмат1 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков «красно-белых» с победой над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

«Всех с трудной победой в Грозном!» — написал футболист у себя в Инстаграме и опубликовал командную фотографию.

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Все комментарии
Викос
вчера в 23:35
А легких побед не бывает! С победой!
Wolverhampton Wanderers
вчера в 23:26
Глушаков - это похороны.
BP
вчера в 23:26
Фото хоть не из раздевалки, но тоже очень хорошо!
tesch
вчера в 23:24
Глушаков вернулся!
Miaf
вчера в 23:20
Играл Терек нормально до 2го тайм, потом стали игроков ломать и на пенки левые падать и стали Ахматом.
ermak6448
вчера в 23:17
Порадовали своих фанатов
Молодцы!!!
renegade1976
вчера в 23:14
Глушаков: "А теперь все в баню!"
DawnOfDestiny
вчера в 23:13
нарисуйте его кто-нибудь на метле!) тогда и на места все станет.
spartak kursk
вчера в 23:11
С победой,Денис.
Давай навсегда завязывай с ромашкой и веди свой коллектив к победе,капитан!!!!
Удачи и безтравмья..
Крейсер
вчера в 23:07
Молодцы.
Ждём продолжения.
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