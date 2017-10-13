Глушаков - после матча с «Ахматом»: «Всех с трудной победой в Грозном!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков «красно-белых» с победой над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.

«Всех с трудной победой в Грозном!» — написал футболист у себя в Инстаграме и опубликовал командную фотографию.

Всех с трудной победой в Грозном! 🔴⚪️💪🏼#спартак#терек#победа#москва#спартакмосква#spartak#команда#repost #russia #moscow#глушаков #болельщики #фратрия #спасибозаподдержку #россия Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Окт 13 2017 в 12:44 PDT

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте