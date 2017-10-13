Глушаков - после матча с «Ахматом»: «Всех с трудной победой в Грозном!»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков «красно-белых» с победой над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Всех с трудной победой в Грозном!» — написал футболист у себя в Инстаграме и опубликовал командную фотографию.
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Ждём продолжения.
Ждём продолжения.
Давай навсегда завязывай с ромашкой и веди свой коллектив к победе,капитан!!!!
Удачи и безтравмья..
Давай навсегда завязывай с ромашкой и веди свой коллектив к победе,капитан!!!!
Удачи и безтравмья..