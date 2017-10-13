«Спартак» одержал выездную победу над «Ахматом»

Чемпионат России возобновился матчем 13-го тура между «Ахматом» и «Спартаком». Действующий чемпион России одержал победу. Отметим, что защитник гостей Дмитрий Комбаров сегодня провел свой 200-й поединок за «красно-белых» в чемпионатах России.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» – «Спартак» – 1:2 (0:1)

Голы: Родолфо 70 (пен) — Глушаков 30, Мельгарехо 72.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев (Ахъядов 90+2), Бериша, Сильва, Садаев (Митришев 63), Мбенге, Лео (Раванелли 64).

Главный тренер: Олег Кононов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков (Попов 90+3), Промес, Фернандо, Адриано, Роша (Мельгарехо 68 (Пашалич 86)).

Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Лео 35, Ещенко 50, Селихов 77.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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