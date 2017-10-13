«Спартак» одержал выездную победу над «Ахматом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
21:30 Закончился первый тайм Штутгарт 1:0 Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
22:00 27’ Эспаньол 0:0 Леванте
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 13 тур
18:00 Матч завершен Смоленск 1:3 Торпедо Вл
19:00 Матч завершен Казанка 1:2 Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен КС-2 0:3 Волга Ул
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 Матч завершен Ахмат 1:2 Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
15:00 Матч завершен Динамо М (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
21:45 40’ Лион 2:2 Монако
  • Главные новости
  • Все новости
17:37
Клинсманн сменит Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии44
17:29
Иньеста завершит карьеру в сборной Испании после ЧМ-201817
17:26
Сборная России проведет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией70
16:17
Почеттино: «После ярких побед у Гвардиолы не получается оставаться джентльменом»28
15:34
Российские каналы всё ещё не договорились с ФИФА о покупке прав на показ матчей мундиаля37
22:21
Иньеста готов сыграть с мадридским «Атлетико»0
22:18
Каррера: «„Спартак“ тянул время? Это часть футбола»1
22:13
«Локомотив» устроил ночь ужасов на своем стадионе4
22:05
Вальверде не даст Месси отдохнуть после матчей в сборной Аргентины6
21:59
На «Мордовия-Арена» начался монтаж кресел3
21:54
Источник: «Банковские счета „Мордовии“ были арестованы»2
21:52
Кононов: «Установки играть вторым номером у „Ахмата“ не было»8
21:44
Клопп гордится Салахом, который вывел сборную Египта на чемпионат мира1
21:42
Каррера: «Все возможно, если „Спартак“ выходит на поле с такой спортивной злостью»11
21:40
Мельгарехо получил травму в игре с «Ахматом»6
21:34
Хайнкес: «Для „Баварии“ важно одержать победу над „Фрайбургом“»1
21:21
Вальверде: «„Барселона“ примет от „Атлетико“ меню, еду и все остальное»7
21:04
Мутко: «Хотелось бы сыграть со сборной Аргентины в Москве»7
20:58
«Лион» - «Монако»: стартовые составы3
20:56
Симеоне: «Высокий газон? В гостях я пользуюсь вашей скатертью и стаканами, ем вашу еду»5
20:41
Каррагер: «Сомневаюсь, что Клопп способен привести „Ливерпуль“ к чемпионству»10
20:40
Сборная России может провести заграничный сбор перед ЧМ-201812
20:30
Будогосский: «У меня нет информации о том, что Егоров ушел из департамента судейства РФС»5
20:24
«Милан» начнет сотрудничать с Puma после разрыва контракта с Adidas6
20:20
Смолов сравнил Самедова с Бенджамином Баттоном14

«Спартак» одержал выездную победу над «Ахматом»

сегодня, 21:25
АхматАхмат1 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Чемпионат России возобновился матчем 13-го тура между «Ахматом» и «Спартаком». Действующий чемпион России одержал победу. Отметим, что защитник гостей Дмитрий Комбаров сегодня провел свой 200-й поединок за «красно-белых» в чемпионатах России.

Грозный, стадион «Ахмат-Арена»

«Ахмат» – «Спартак» – 1:2 (0:1)
Голы: Родолфо 70 (пен) — Глушаков 30, Мельгарехо 72.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Сампайо, Бацуев (Ахъядов 90+2), Бериша, Сильва, Садаев (Митришев 63), Мбенге, Лео (Раванелли 64).
Главный тренер: Олег Кононов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков (Попов 90+3), Промес, Фернандо, Адриано, Роша (Мельгарехо 68 (Пашалич 86)).
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Лео 35, Ещенко 50, Селихов 77.

Судья: Сергей Лапочкин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
НЕ президент рфс ответил Крейсер
сегодня в 22:27
Крейсер:
Согласен. Кто-то же должен болеть за остальные клубы и раз в год собирать у себя полный стадион на играх со Спартаком.
А чё не с ВИЛИКИМ СПАРТАКОМ ?
VIC2 ответил Супервайзер
сегодня в 22:26
Супервайзер:
Ну игра с Уралом по-другому развивалась. А так, я согласен. Сам гадаю, что это было- поле, экономия сил перед игрой с Севильей, учет "местной специфики+судья" ( судья все-таки пенальти назначил, хотя Таски сыграл в мяч)? Ясно, что в других матчах надо играть, как прежде, резко и агрессивно на протяжении 90 минут.
    Крейсер ответил НЕ президент рфс
    сегодня в 22:25
    НЕ президент рфс:
    Слава БОГУ что не каждому.
    Согласен.
    Кто-то же должен болеть за остальные клубы и раз в год собирать у себя полный стадион на играх со Спартаком.
    Мигалков ответил Супервайзер
    сегодня в 22:25
    Супервайзер:
    Ну игра с Уралом по-другому развивалась. А так, я согласен. Сам гадаю, что это было- поле, экономия сил перед игрой с Севильей, учет "местной специфики+судья" ( судья все-таки пенальти назначил, хотя Таски сыграл в мяч)? Ясно, что в других матчах надо играть, как прежде, резко и агрессивно на протяжении 90 минут.
    Таски мяча даже не коснулся, Бериша успел его протолкнуть.
    Skorp-winner
    сегодня в 22:25
    Севилья размажет "чемпиона"! гы-гы
    Геннадьич ответил Константин Белых
    сегодня в 22:24
    Константин Белых:
    Адриано с Глушаком опять лучшие! Роше звездюлей жестких срочно чтоб понял что играть приехал а не ваньку валять! Вернется Зе и можно за атаку не беспокоится. А Таски можно не уговаривать с контрактом-игрок явно не Рамос чтоб запросы запрашивать. С трудной но такой нужной нам победой! А коней завтра коррида жесткая ждет. Вперед Спартак!!
    Завтра болеем за ничью,хотя если Краснодар победит,я не расстроюсь.
    НЕ президент рфс ответил Крейсер
    сегодня в 22:22
    Крейсер:
    Так я сразу сказал, что "дано не каждому". Сочувствую.
    Слава БОГУ что не каждому.
    Крейсер ответил НЕ президент рфс
    сегодня в 22:20
    НЕ президент рфс:
    Кто болеет за Спартак-не моя проблема.
    Так я сразу сказал, что "дано не каждому".
    Сочувствую.
    Skorp-winner
    сегодня в 22:20
      MELCHI
      сегодня в 22:20
      Видимо маху дали не только с именем клуба , но и с зеленью бразильской в придачу с белорусской кортошкой . Пока это все дозреет надо не один сезон . Развалили Терек горе доброжелатели.
      Супервайзер ответил VIC2
      сегодня в 22:19
      VIC2:
      Им во время перерыва гири к ногам привязывают? Они перестают бегать и ахматовцы их как детей обыгрывают... Не понимаю у кого с мозгами плохо, кажется, и у тренера, и у игроков... Начинают всегда вторые таймы в каждой игре, как-будто в первых по пять штук забивают и уже можно не бегать... Если тренер не очухается и не вставит им по самое горло, то можно ждать полную авоську от "Севильи " Испанцы хотят спать спокойно при своих заработанных 7-и очках, а наш "Спартак", кажется, и возражать не собирается, судя по по второму тайму с "Ахматом" Если не можете играть второй тайм, тогда забивайте в первом 2-3 плюхи...пока есть силы побегать, блин!!! "Ахмат" стоял и ждал, когда "гладиаторы" разродятся, но так и не дождался и "Спартак" чуть было опять не получил ничейку или того хуже... Что ли опять попёрло? Но с "Севильей" этот номер не прокатит!
      Ну игра с Уралом по-другому развивалась. А так, я согласен.
      Сам гадаю, что это было- поле, экономия сил перед игрой с Севильей, учет "местной специфики+судья" ( судья все-таки пенальти назначил, хотя Таски сыграл в мяч)?
      Ясно, что в других матчах надо играть, как прежде, резко и агрессивно на протяжении 90 минут.
      НЕ президент рфс ответил Крейсер
      сегодня в 22:19
      Крейсер:
      Для меня оценка матча была объективной. Кто-то считает иначе? Не моя проблема.
      Кто болеет за Спартак-не моя проблема.
      Skorp-winner
      сегодня в 22:17
        DVOK68 ответил VIC2
        сегодня в 22:17
        VIC2:
        Им во время перерыва гири к ногам привязывают? Они перестают бегать и ахматовцы их как детей обыгрывают... Не понимаю у кого с мозгами плохо, кажется, и у тренера, и у игроков... Начинают всегда вторые таймы в каждой игре, как-будто в первых по пять штук забивают и уже можно не бегать... Если тренер не очухается и не вставит им по самое горло, то можно ждать полную авоську от "Севильи " Испанцы хотят спать спокойно при своих заработанных 7-и очках, а наш "Спартак", кажется, и возражать не собирается, судя по по второму тайму с "Ахматом" Если не можете играть второй тайм, тогда забивайте в первом 2-3 плюхи...пока есть силы побегать, блин!!! "Ахмат" стоял и ждал, когда "гладиаторы" разродятся, но так и не дождался и "Спартак" чуть было опять не получил ничейку или того хуже... Что ли опять попёрло? Но с "Севильей" этот номер не прокатит!
        Четыре.Четыре плюхи как минимум в первом тайме и тогда можно будет расчитывать на ничейку)
        Бочар
        сегодня в 22:17
        C победой!
        Крейсер ответил НЕ президент рфс
        сегодня в 22:17
        НЕ президент рфс:
        Нормальные комментаторы дают объективную оценку матчу. Дано не каждому.
        Для меня оценка матча была объективной.
        Кто-то считает иначе? Не моя проблема.
        Fantomas1
        сегодня в 22:16
        Ну отлично показали чеченцам их место,молодцы красно-белые не чета некоторым
        фанат джигурды ответил Petergoff
        сегодня в 22:15
        Petergoff:
        я хамские виды спорта не смотрю
        С чего это волейбол- хамский вид спорта?
        mikysss ответил Skorp-winner
        сегодня в 22:15
        Skorp-winner:
        все понятно! 2 игру подряд простив спартака команды выходят на поле немотивированными!в прошлом туре Урал, который не разу не проигрывал, вдруг сразу превращается в мертвейшую команду и Ахмат сегодня!(в Грозном всем тяжело играть,но только не спартаку) особенно понравился как зарядили Лео, парень промахивался по всем возможным мячам, удивлен, что Родолфо в космос с 11 метров не послал мяч, хотя ровно через минуту Ахмат снова встал! все понятно программка Симоняна по чемпионству спартака снова активирована! гы-гы
          Эллочка
          сегодня в 22:15
          вика с бородой и папиросой
          Gergiev
          сегодня в 22:15
          Пересмотрел оба гола Спартака. Грамотные.
          Petergoff ответил фанат джигурды
          сегодня в 22:14
          фанат джигурды:
          Особенно ГСО, комментируя волейбольный С-Пб-газпроект. Смотрел матч с Кузбассом- просто сама нейтральность.
          я хамские виды спорта не смотрю
          фанат джигурды ответил Petergoff
          сегодня в 22:13
          Petergoff:
          нормальные комментаторы,как и арбитры-соблюдают нейтралитет.
          Особенно ГСО, комментируя волейбольный С-Пб-газпроект.

          Смотрел матч с Кузбассом- просто сама нейтральность.
          VIC2
          сегодня в 22:12
          Им во время перерыва гири к ногам привязывают?
          Они перестают бегать и ахматовцы их как детей обыгрывают...

          Не понимаю у кого с мозгами плохо, кажется, и у тренера, и у игроков...
          Начинают всегда вторые таймы в каждой игре, как-будто в первых по пять штук забивают и уже можно не бегать...
          Если тренер не очухается и не вставит им по самое горло, то можно ждать полную авоську
          от "Севильи "
          Испанцы хотят спать спокойно при своих заработанных 7-и очках, а наш "Спартак", кажется, и возражать не собирается, судя по по второму тайму с "Ахматом"

          Если не можете играть второй тайм, тогда забивайте в первом 2-3 плюхи...пока есть силы побегать, блин!!!
          "Ахмат" стоял и ждал, когда "гладиаторы" разродятся, но так и не дождался и
          "Спартак" чуть было опять не получил ничейку или того хуже...
          Что ли опять попёрло?
          Но с "Севильей" этот номер не прокатит!
          Эллочка
          сегодня в 22:11
            НЕ президент рфс ответил Крейсер
            сегодня в 22:11
            Крейсер:
            Только нормальные комментаторы болеют за Спартак. "Дано не каждому".
            Нормальные комментаторы дают объективную оценку матчу. Дано не каждому.
            salaga ответил Спартыч
            сегодня в 22:11
            Спартыч:
            Зенит,бойся,мы идём за тобой)))
            Вот это верно - за тобой. Так и будет до конца ..... на расстоянии не менее 2-3 позиций позади Зенита.
            Крейсер ответил Petergoff
            сегодня в 22:10
            Petergoff:
            нормальные комментаторы,как и арбитры-соблюдают нейтралитет.
            Они старались.
            за ответил Ангел неБесГрешен
            сегодня в 22:09
            Ангел неБесГрешен:
            Воот! А ваши всё батон крошат на питерских ;)
            дык, это ответная мера на покатухи бочки от невских. ))
            Petergoff ответил Крейсер
            сегодня в 22:09
            Крейсер:
            Только нормальные комментаторы болеют за Спартак. "Дано не каждому".
            нормальные комментаторы,как и арбитры-соблюдают нейтралитет.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100