Будогосский: «Инспектор положительно оценил арбитраж на матче „Краснодар“ - ЦСКА»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что инспектор матча РФПЛ «Краснодар» - ЦСКА (0:1) Александр Гвардис позитивно оценил работу арбитра встречи Виталия Мешкова.

Напомним, по мнению футболистов «Краснодара», на 82-й минуте матча после удара по воротам ЦСКА мяч попал в руку полузащитнику Бибрасу Натхо в штрафной площади. Однако Мешков не назначил пенальти.

«Если бы инспектор оценил, что судья допустил в этом эпизоде ошибку, то итоговая отметка не была бы положительной, а была бы низкой. Поскольку оценка позитивная, значит, как я полагаю, инспектор поддержал решение арбитра в этих игровых моментах.

Вообще нет смысла обсуждать ситуации, которые так демонстрируются на телевизионном экране. Я не имею никакого права давать какие-то оценки по этой телевизионной картинке. В данном случае я поддерживаю решения, которые были приняты, до тех пор, пока у меня не появится какой-то другой информации или записи».

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