Бутенко: «РФС найдёт персонал для тестирования системы видеоповторов»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко отметил, что квалифицированный персонал для тестирования системы видеоповторов в Краснодаре будет найден.

«Естественно, найдут людей к третьему декабря, когда установят систему. Это будет не официоз, а обычное тестирование системы. Найдут людей или нет, на мой взгляд, вопрос риторический. Я уверен, что Российский футбольный союз совместно с судейским комитетом найдет персонал.

Скажу вам так: свято место у видеопульта пусто не бывает. А это место со временем станет святым. В свое время у Диего Марадоны была „рука бога“, а в ближайшем будущем „божьим местом“ станет кресло у данной системы».

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